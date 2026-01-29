'48세' 홍진경, '엄정화 주선' 4세 연하 男배우와 소개팅 "이런 기분 처음"

29일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '8년째 부르짖은 이상윤 만난 홍진경의 소개팅 플러팅 꿀팁'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.
영상에서 홍진경은 오랜 이상형 이상윤과의 만남을 앞두고 "게스트 만날 때 이런 기분 처음이다. 유튜브 하길 너무 잘한 거 같다. 유튜브 핑계로 개수작할 수 있다"며 설렘을 감추지 못했다.
이후 이상윤이 등장했고, 홍진경은 혼자 소개팅 콘셉트로 상황극을 펼쳤다. 홍진경은 이상윤이 4세 연하라는 사실을 듣자마자 "딱 좋네"라며 호감을 표현했다.
홍진경과의 만남이 인터뷰인 줄 알았던 이상윤은 순간 당황했으나, 금세 적응하는 모습을 보였다. 이에 홍진경은 더욱 적극적으로 플러팅에 나섰다. 이상윤의 보조개를 쑤시고, 연필 잡는 법을 배우는 등 엉뚱한 플러팅으로 웃음을 자아냈다.
또한 홍진경은 이상윤에게 "어떤 스타일을 좋아하냐"며 이상형에 대해 물었다. 이상윤은 "착하고 예쁜 여자를 좋아한다"고 답했고, 홍진경은 "한 개가 안 된다. 착하기만 하다"며 씁쓸한 표정을 지었다. 그러자 이상윤은 "예쁜데 왜 그러냐"고 말했고, 홍진경은 "미칠 것 같다"며 설렘을 드러냈다. 하지만 이내 이상윤 매니저의 표정을 포착하고서는 "매니저가 째려본다"고 말해 폭소케 했다.
이날 두 사람의 만남을 성사시킨 주선자는 엄정화였다고. 홍진경은 "내 채널에 왜 나오겠다고 생각했냐. 나는 거절당할 줄 알았다"고 털어놨다. 이에 이상윤은 "(엄정화) 누나에 대한 신뢰가 엄청 컸다"고 밝혔다.
홍진경은 "콘셉트를 사심 조금 넣어서 욕심부려봤는데 불편하지는 않았냐"고 묻더니 "불편해도 할 수 없다"고 말해 웃음을 안겼다.