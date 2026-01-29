전현무, 父 투병 밝혔다 "주3회 투석..스케줄 후 직접 운전해 병원行"
[스포츠조선 조윤선 기자] 전현무가 병환 중인 아버지에 대해 언급했다.
29일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 아나운서 출신 최초로 KBS 연예대상을 수상한 예능인 전현무가 게스트로 출연했다.
이날 전현무는 아버지의 건강 상태에 대해 "현재 입원 중이시다. 당도 높으시고 혈관 건강도 안 좋으시고 투석도 진행 중이다. 일주일에 세 번의 투석 받는데 힘들다"고 전했다. 앞서 그는 KBS 연예대상 수상 소감을 통해 아버지의 투병 사실을 밝힌 바 있다.
전현무는 "스케줄 끝나면 바로 병원으로 가는 일이 잦아서 매니저 차를 안 타고 직접 운전해서 다닌다. 여기 촬영도 내 차를 타고 왔다"고 설명했다. 이를 들은 송은이는 "깊은 오해를 했다. 촬영 끝나면 항상 본인 차를 타고 이동하길래 또 누굴 만나러 가는 줄 알았다"며 미안한 마음을 전했다.
아버지가 대상 수상 소식을 듣고 좋아했는지에 대해 묻자 전현무는 "KBS에서 받은 상이라 더 뭉클하셨던 거 같다. 예전에는 내가 하는 방송을 (부모님이) 늘 챙겨봐 주셨는데 요즘은 아버지 병간호 때문에 잘 못 보신다. 근데 연예 대상은 보셨더라. 길게는 얘기 안 하시고 '너무 잘했다. 고생했다'고 해주셨다"고 전했다.
평소 아버지와 대화가 많지 않았다는 그는 요즘은 녹화 중에도 틈만 나면 전화를 드린다고 밝혔다. 그는 "보통 우리가 생각하는 무뚝뚝한 아버지와 아들이었다. 하루에 5~10분 대화가 전부였다. 그렇다고 사이가 안 좋은 건 아니었다"며 "요즘은 대화도 많이 하고 몸은 괜찮으신지 자주 묻고 있다"고 말했다.
이어 "예전에는 무조건 본가에 가서 어머니가 해주는 밥을 같이 먹는 게 효도인 줄 알았다. 그런데 그것조차 어머니가 힘들어하신다. 예전에는 무조건 '집에 먹을 게 많은데 왜 나가서 먹냐'고 못 나가게 했는데 어머니도 힘에 부치시는지 나가자고 하면 잘 나가신다. 요즘은 밖에서 식사를 많이 하고 있다"고 덧붙였다.
