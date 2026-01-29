최화정, 전지현에 받은 '역대급 선물' 자랑..PD 의심 "굳이 이걸?"
[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 최화정이 배우 전지현에게 받은 선물을 자랑했다.
29일 최화정의 유튜브 채널에는 '코스트코 갈 필요없는 최화정의 이마트 찐꿀템 Top10 (+전지현 선물)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 최화정은 대형마트에서 장을 봐온 음식으로 제작진과 함께 신년회를 열었다. 회를 먹던 중 그는 "지현이가 선물해 준 고노와다(해삼 내장 젓갈)가 있다"며 직접 가져와 눈길을 끌었다. 최화정은 평소에도 고노와다를 애정했던 바.
이를 본 담당 PD는 "정말 전지현 씨가 준 거냐. 전지현 씨가 굳이 이런 걸 왜 주셨냐"며 놀라워해 웃음을 자아냈다. 최화정은 "지현이가 정말 귀한 걸 줬다"며 회와 함께 고노와다를 맛보며 연신 감탄했다.
PD 역시 시식을 한 뒤 "감칠맛이 확 난다. 처음부터 끝까지 맛이 다 다르다"며 극찬을 보탰다.
앞서 최화정은 전지현과 같은 아파트에 거주하는 이웃사촌으로, 함께 사우나를 다닐 정도로 가까운 사이라고 밝힌 바 있다.
