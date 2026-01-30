[청룡랭킹 하반기 결산] 류원정, 언제나 '내편' 팬들이 전해준 트로피

|
류원정이 2025 청룡랭킹 하반기 최고의 여자가수로 선정되며 트로피의 주인공이 됐다.
지난 11월 첫 청룡랭킹 타이틀을 차지했던 류원정은 하반기 결산 트로피까지 거머쥐며 청룡랭킹의 새로운 강자로 떠올랐다.
|
이후 TV조선 '내일은 미스트롯2'과 '현역가왕' 등 각종 경연프로그램에 출연하면서 청아한 음색과 세련된 무대 감각을 보여주었고 이를 통해 팬들의 마음을 사로잡았다.
이번 청룡랭킹 하반기 결산 투표에서도 열성적인 팬들은 끝까지 뜨거운 지지를 보내며 류원정을 응원했고 결국 트로피를 안겨주었다.
최근 발표한 신곡 '내편'의 주인공인 류원정의 팬들은 힘든 순간마다 손을 잡아준 동반자다.
새해부터 팬들에게 큰 선물을 받은 류원정은 트로피를 받은 소감을 통해 팬들에게 감사 인사를 전했다.
"이런 뜻깊은 자리를 마련해주신 팬분들께 진심으로 감사드리고 늘 변함없이 보내주시는 응원 덕분에 큰 힘을 얻고 있습니다. 새해에는 더 좋은 노래로 보답하겠습니다. 새해 복 많이 받으시고 항상 건강하고 행복하시길 바랍니다"
감동을 전하는 트로트 가수 류원정은 팬들에게 진심을 전하며 소감을 마무리 했다.
한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.