이관희, 홍진경에 무례논란.."'연애 잘 못하면서 '솔로지옥' MC?, 재미없으니 잘 좀 해라"

[스포츠조선 김소희 기자]넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥3' 출연자이자 프로농구 선수 이관희가 새 시즌 '솔로지옥5' 리뷰 도중 MC 홍진경을 향해 거침없는 발언을 쏟아내며 화제의 중심에 섰다.

26일 유튜브 채널 '농구선수갓관희'에는 '솔로지옥5 리뷰 같이 볼 사람?'이라는 제목의 영상을 공개했다. 이날 영상에는 '솔로지옥3'에 함께 출연했던 윤하빈이 게스트로 등장, 시즌5의 주요 장면과 출연자들의 감정선을 함께 분석했다.

논란의 발언은 출연자들의 연애 감정을 짚는 과정에서 나왔다. 이관희는 '솔로지옥' 시리즈의 터줏대감 MC인 홍진경의 멘트에 불편한 기색을 드러내며 "진경 누나는 연애도 잘 모를 것 같은데, 저기서 연애 훈수를 두고 있는 게 화가 난다"고 공개적으로 저격했다.


이에 윤하빈이 "결혼도 하시고 아이도 있으시지 않냐"며 분위기 수습에 나섰지만, 이관희는 "결혼하면 나보다 나은 거냐. 나도 결혼할 거다"라고 받아치며 물러서지 않았다. 그는 한해, 덱스, 이다희 등 다른 MC들에 대해서는 공감을 표하면서도 홍진경을 향해서만 "솔직히 나보다 연애를 잘할 거라 생각하지 않는다. 나랑은 좀 안 맞는 것 같다"고 말해 발언 수위를 더욱 끌어올렸다.

윤하빈이 거듭 "저는 존중한다. 자기만의 스타일의 있는 것"이라며 진화에 나섰지만, 이관희는 "진경 누나, 잘 좀 해라. 재미없다"고 말하며 끝내 입장을 굽히지 않았다.

해당 영상이 공개되자 네티즌들은 "선을 넘은 발언", "아무리 개인 방송이라도 무례하다", "앞으로 홍진경 안 볼 거냐" 등 이관희의 태도를 지적하는 반응을 쏟아내고 있다.

