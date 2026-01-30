“너무 힘들다” 애프터스쿨 리지, 라이브서 솔직 우울감 고백

기사입력 2026-01-30 08:53


[스포츠조선 조민정 기자] 애프터스쿨 출신 방송인 리지가 라이브 방송을 통해 심각한 우울감을 털어놓으며 팬들의 걱정을 키웠다.

리지는 지난 28일 인스타그램 라이브 방송을 진행하며 연예계 생활과 자신의 심리 상태에 대해 솔직한 이야기를 꺼냈다. 그는 "연예인은 모든 게 다 드러나는 직업"이라며 "누군가 이 일을 하고 싶다고 하면 말리고 싶다. 특히 여자 아이돌은 난이도가 높은 직업"이라고 운을 뗐다.

이어 "이 일을 선택한 것 자체를 후회하진 않지만, 제 행동들에 대해서는 자책을 많이 한다"며 "우울감이 너무 심해 극단적인 생각까지 하다 계정이 정지돼 이곳으로 왔다"고 고백했다.

특히 리지는 "사람들은 세상이 좋은데 왜 힘들어하느냐고 말하지만, 정작 내가 너무 힘들다"며 "살아보려고 노력은 하겠지만 마음이 무너질 때가 있다"고 울먹여 시청자들의 우려를 자아냈다. 방송 중에는 외모와 성형 관련 질문, 악성 댓글에 감정이 흔들리는 모습도 보였다.

리지는 2010년 애프터스쿨 멤버로 데뷔해 나나, 레이나와 함께 유닛 오렌지캬라멜로도 활동하며 큰 사랑을 받았다. 이후 2021년 음주운전 사고로 벌금형을 선고받고 긴 자숙의 시간을 가졌으며, 최근에는 일본에서 솔로 팬미팅을 열며 조심스럽게 활동 재개 소식을 전한 바 있다.

팬들은 "혼자 감당하지 않았으면 좋겠다", "건강이 먼저"라며 응원의 메시지를 보내고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

