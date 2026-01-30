볼드 액세서리→순백 드레스..블랙핑크가 돌아온다

기사입력 2026-01-30 09:27


[스포츠조선 문지연 기자] 블랙핑크가 미니 3집 [DEADLINE]의 콘셉트를 엿볼 수 있는 티저 포스터를 최초 공개하며 글로벌 팬들의 심박수를 끌어올렸다.

YG엔터테인먼트는 30일 공식 블로그에 '[DEADLINE] CONCEPT TEASER'를 게재했다. 블랙핑크 멤버들의 초상을 클로즈업한 이미지로 새 앨범의 전반적인 무드와 콘셉트에 대한 힌트가 한 꺼풀 베일을 벗은 것이다.

절제된 흑백 톤 연출 속 미니멀한 구성이 묘한 긴장감을 안긴다. 우아함을 물씬 풍기는 올림머리, 과감한 액세서리와 포토제닉한 포즈, 순백의 드레스 위 손끝 디테일까지 그 자체로 매혹적인 분위기를 자아내 눈을 뗄 수 없게 만들었다.

하나의 예술 작품을 보는 듯 감각적인 미장센과 블랙핑크의 독보적인 아우라가 만나 완성될 시너지에 관심이 집중된다. 살짝 드러난 비주얼만으로도 그 임팩트가 강렬해 팬들은 이번 앨범을 통해 펼쳐질 블랙핑크의 새로운 음악 세계에 대한 즐거운 상상을 이어가고 있다.

블랙핑크는 오는 2월 27일 오후 2시(한국시간) 미니 3집 [DEADLINE]을 발매한다. 정규 2집 [BORN PINK] 이후 약 3년 5개월 만의 완전체 앨범이다. 신곡을 발표할 때마다 새로운 K팝 기록을 써내리며 영향력을 확대해온 이들인 만큼 이번에도 글로벌 최정상 아티스트로서 존재감을 공고히 할 전망이다.

한편 블랙핑크는 최근 16개 도시, 33회차에 달하는 월드투어 'BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE>'을 성황리에 마쳤다. K팝 여성 아티스트 최초 영국 런던 웸블리 스타디움 입성을 비롯 세계 주요 도시의 스타디움에서 매진 행렬을 이어가며 '월드 클래스'의 위상을 떨쳤다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

