신정환, '전과 고백' BJ 로봉순과 합방 "전청조와 징역 동기" 충격

기사입력 2026-01-30 09:29


신정환, '전과 고백' BJ 로봉순과 합방 "전청조와 징역 동기" 충격

[스포츠조선 김소희 기자] 듀오 '컨츄리 꼬꼬' 출신 방송인 신정환이 BJ 겸 유튜버 로봉순과 합방해 화제를 모았다.

29일 유튜브 채널 '신정환의 쓰리고'에는 "복서도 아닌데 주먹이 화끈한 로봉순, 쓰리고를 화끈하게 원 펀치로 정리하러 옴"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

영상에서 신정환은 "오늘 첫 번째 게스트가 나온다"며 "유튜버인데, '설마 내가 만날 일이 있을까' 했다"고 소개하며 로봉순을 등장시켰다. 이어 그는 "제가 방송생활 30년 했지만, 이 게스트는 강하다"고 덧붙이며 기대감을 높였다.

로봉순은 자신을 소개하며 "개인 방송을 한 지 14년 됐다. 다 좋아해주셔서 잘 먹고 잘 살고 있다"고 근황을 전했다. 신정환은 "친한 사람이라도 말 잘못하면 주먹을 꽂더라"며 로봉순이 과거 교도소에 수감된 사실을 언급했고, 로봉순은 "많이 반성하고 있다. 이제는 나이가 들었으니 갱생하고 싶다"고 솔직히 답했다.


신정환, '전과 고백' BJ 로봉순과 합방 "전청조와 징역 동기" 충격
특히 로봉순은 수감 생활 에피소드에 대해서도 거침없는 입담을 뽐냈다. 그는 "감옥에 있을 때 무서운 분들을 많이 만났다"며 "제 징역 동기가 라인업이 화려하다. 전청조도 있었다"고 밝혀 놀라움을 안겼다. 신정환이 "실제로 보니까 진짜 좀 남자처럼 생겼냐"고 묻자, 로봉순은 "아니다. 제 스타일은 아니더라"고 쿨하게 답해 웃음을 자아냈다.

해당 영상이 공개되자 일부 네티즌들은 로봉순의 전과를 지적했다. 그는 지난 2023년 12월 6일 수원지방법원 성남지원 1심에서 특수상해미수와 모욕 혐의가 인정돼 징역 2년을 선고받았으며, 업무상 횡령과 특수공무집행방해 혐의로는 징역 2년 6개월에 집행유예 2년을 선고받은 바 있다.

이외에도 로봉순은 2021년 '아프리카 코인 게이트'의 주범으로 자신이 지목당하자, 해당 의혹에 대해 해명하면서도 "게임 아이템 2만5000원 사기 전과가 있다"고 솔직하게 고백했다.

로봉순은 1990년생으로 인터넷 방송 플랫폼 팝콘TV에서 '릴리'라는 이름으로 개인 방송을 시작했다. 이후 아프리카TV로 플랫폼을 옮겨 거침없는 욕설과 자극적인 콘셉트로 주목을 받았다. BJ 철구와 콘셉트가 비슷해 '여자 철구'라는 별명을 얻었으며, 이후 BJ 철구와 함께 방송을 진행하기도 했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

女가수 "부모·동생 모두 지적장애"..40년 전 떠난 친모 찾다 눈물

2.

한가인, 돈 얘기 이렇게까지 솔직해도 되나..."명절엔 현금이 최고"

3.

구준엽, 故서희원 1주기 묘비 앞 포착..14kg 빠진 야윈 모습

4.

양세형, 女 출연자 향한 '무례 논란' 터졌다..."수염이 왜 이렇게 많냐"

5.

이나영이 여기에 왜? ♥원빈 때문에 출연했나..."주변서 추천 많이 해"

연예 많이본뉴스
1.

女가수 "부모·동생 모두 지적장애"..40년 전 떠난 친모 찾다 눈물

2.

한가인, 돈 얘기 이렇게까지 솔직해도 되나..."명절엔 현금이 최고"

3.

구준엽, 故서희원 1주기 묘비 앞 포착..14kg 빠진 야윈 모습

4.

양세형, 女 출연자 향한 '무례 논란' 터졌다..."수염이 왜 이렇게 많냐"

5.

이나영이 여기에 왜? ♥원빈 때문에 출연했나..."주변서 추천 많이 해"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]축구협회장, 단장, 감독, 국대 선수 '영구 퇴장!'…승부조작 및 불법도박 뿌리째 뽑는 중국, 스케일 다른 133명 무더기 징계

2.

김민재(첼시, 29) 비상사태! EPL 무조건 가야 합니다…KIM 라커룸 영향력 바닥→"완벽한 3옵션 벤치 멤버"

3.

[오피셜]美쳤다! 잊혀진 남자 베르너, 손흥민 뒤따라 MLS 전격입성…"새너제이 역대 최고의 영입"→4월 SON과 우정의 맞대결

4.

"단점 보완했다" 자신한 페라자, 김경문 감독과 첫 만남서 어떤 얘기 했나 [멜버른인터뷰]

5.

"취미는 사냥" 압도적 파워피처, 진한 에이스 냄새…호주에 나타난 리얼 '테토남' [질롱피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.