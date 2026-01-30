함소원 "♥진화와 재결합 위해 노력 중, 쌓였던 앙금 풀려"(동치미)

기사입력 2026-01-30 09:35


[스포츠조선 김소희 기자]방송인 함소원이 "전남편 진화와 재결합을 위해 노력하고 있다"는 사실을 솔직하게 밝힌다.

오는 31일 밤 11시 방송되는 MBN '속풀이쇼-동치미'에서는 '이혼보다 어려운 게 재결합이다?'라는 주제로, 함소원과 더불어 배우 김지연·김현숙, 개그맨 이홍렬, 가수 노사연·노사봉 자매, 팝 칼럼니스트 김태훈 등이 출연해 이야기 나눈다.

이날 함소원은 "부부 문제라 주변에서는 말을 조심하는 분위기이긴 하지만, 지난 '동치미' 방송 이후 어떤 상황인지 모두들 궁금해 하신다"면서 "이혼한 부부의 '함께 살기'가 현실적이지 않기 때문에 '진짜 같이 살아요?'라고 물어보는 분들도 있다. 고민을 함께 나누고 싶었다"고 전했다. 앞서 함소원과 진화는 딸 혜정 양을 위해 한 집에서 지내고 있다는 사실과 함께, 이혼 후 처음으로 각자의 속마음을 밝힌 바 있다.


또 함소원은 "현재 전남편 진화 씨와 재결합을 위해 노력 중이다. '서로 싫어하는 것을 하지 말자'는 의미로 규칙을 정해놓고 생활하고 있다"면서 "함께 하나씩 풀어나가야 할 문제들이 많다"고 전했다. 이어 "방송 이후 어느 정도 노력하면 재결합 할 수 있지 않을까라는 생각이 들더라. 만나기만 하면 싸웠기 때문에 재결합 의지가 전혀 없었는데, 한집살이 이후 '조금 더 노력해볼까'라는 생각을 하게 됐다"고 변화된 모습에 대해서도 전했다.

더불어 "이혼 당시에는 절대 안보기로 결심을 했었지만, 아이 때문에 계속 만나게 됐다. 그 과정에서 상대의 변화된 모습도, 쌓였던 앙금도 풀리면서 약간 가까워진 것 같다. 서로 많은 이야기를 나누고 있지만, 재결합은 더 신중하게 결정할 것"이라고 말했다.

특히, VCR을 통해 함소원과 진화의 달라진 일상도 공개된다. 함소원은 "규칙을 정하니 소리를 지르려다가도 참게 된다"면서 "규칙을 어기면 벌금을 내기로 해서 화를 내려다가도 웃게 된다"고 덧붙여 폭소를 자아낸다.

