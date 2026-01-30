사유리♥김경욱, 결혼 임박..갑자기 청혼→상견례..“남편될 사람” 소개

기사입력 2026-01-30 10:01


사유리♥김경욱, 결혼 임박..갑자기 청혼→상견례..“남편될 사람” 소개

사유리♥김경욱, 결혼 임박..갑자기 청혼→상견례..“남편될 사람” 소개

[스포츠조선 박아람 기자] 일본인 방송인 사유리와 코미디언 김경욱(부캐 다나카)이 가족 같은 케미를 선보였다.

지난 29일 채널 '사유리의 데스노트 및 나몰라패밀리 핫쇼'에는 '다나카 또 끌려왔다. 사유리 아들 젠과 재회한 렌탈남친의 몰빵 육아'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 김경욱은 사유리의 6세 아들 젠을 혼자 돌보며 육아에 도전했다.

육아 도중 소파에 앉아 잠시 쉬던 김경욱은 집 안을 둘러보며 "집이 너무 좋다. 나 진짜 이런 집에서 살고 싶다"며 갑작스러운 청혼을 연상케 하는 발언으로 모두를 놀라게 했다. 이에 제작진들을 술렁이기 시작했고 그는 곧바로 "아니, 여기서 살겠다는 게 아니고"라며 철통 방어에 나서 웃음을 자아냈다.

이후 귀가한 사유리는 김경욱에게 육아 후기를 물었고, 김경욱은 자신만만하게 "샘 해밍턴 삼촌, 강남 삼촌, 다나카 삼촌 중에 누가 제일 좋은지 물어봐라"라고 말했다. 사유리가 젠에게 "누가 더 좋아?"라고 묻자, 젠은 김경욱에게 애교를 부리며 "다나카 삼촌"이라고 답했다.

이에 기뻐한 김경욱은 젠을 번쩍 들어 목마를 태운 데 이어, 사유리와 젠 두 사람을 동시에 목마 태우는 데 도전했다.

먼저 사유리부터 가뿐하게 목마를 태운 후 김경욱은 "젠도 엄마 위에 올라가라. 세 명이 되는 거다"라고 말했고, 젠은 사유리의 어깨 위로 올라타며 합류했다.

이를 지켜본 제작진은 "가족이다", "가족 사진 찍는다"며 두 사람의 러브라인을 은근히 부추겼고, 사유리 역시 "사진에 액자를 끼워 크게 만들겠다"며 이를 가족 사진으로 인정해 훈훈한 분위기를 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

女가수 "부모·동생 모두 지적장애"..40년 전 떠난 친모 찾다 눈물

2.

한가인, 돈 얘기 이렇게까지 솔직해도 되나..."명절엔 현금이 최고"

3.

구준엽, 故서희원 1주기 묘비 앞 포착..14kg 빠진 야윈 모습

4.

양세형, 女 출연자 향한 '무례 논란' 터졌다..."수염이 왜 이렇게 많냐"

5.

이나영이 여기에 왜? ♥원빈 때문에 출연했나..."주변서 추천 많이 해"

연예 많이본뉴스
1.

女가수 "부모·동생 모두 지적장애"..40년 전 떠난 친모 찾다 눈물

2.

한가인, 돈 얘기 이렇게까지 솔직해도 되나..."명절엔 현금이 최고"

3.

구준엽, 故서희원 1주기 묘비 앞 포착..14kg 빠진 야윈 모습

4.

양세형, 女 출연자 향한 '무례 논란' 터졌다..."수염이 왜 이렇게 많냐"

5.

이나영이 여기에 왜? ♥원빈 때문에 출연했나..."주변서 추천 많이 해"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]축구협회장, 단장, 감독, 국대 선수 '영구 퇴장!'…승부조작 및 불법도박 뿌리째 뽑는 중국, 스케일 다른 133명 무더기 징계

2.

김민재(첼시, 29) 비상사태! EPL 무조건 가야 합니다…KIM 라커룸 영향력 바닥→"완벽한 3옵션 벤치 멤버"

3.

[오피셜]美쳤다! 잊혀진 남자 베르너, 손흥민 뒤따라 MLS 전격입성…"새너제이 역대 최고의 영입"→4월 SON과 우정의 맞대결

4.

"단점 보완했다" 자신한 페라자, 김경문 감독과 첫 만남서 어떤 얘기 했나 [멜버른인터뷰]

5.

"취미는 사냥" 압도적 파워피처, 진한 에이스 냄새…호주에 나타난 리얼 '테토남' [질롱피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.