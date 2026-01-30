[공식] 장원영, '지각 누명' 벗었다…대행사 측 "콜사인 지연 문제" (전문)

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 아이브 멤버 장원영의 지각 논란에 대해 행사 섭외를 진행한 대행사 측이 적극 해명에 나섰다.
이와 관련해 대행사는 "브랜드에서 장원영에게 안내한 도착시각은 11시 30분이었고, 장원영은 11시 25분까지 행사장 바로 앞에 도착해 대기 중이었다"고 해명했다.
이하 대행사 측 공식입장 전문.
안녕하세요. 금일 배리 행사 섭외를 담당한 택시입니다.
오늘 행사에서 포토콜 운영이 원활하지 못해 기자님들을 기다리게한 점 사과드립니다.
다만, 포토콜에 아티스트 등장 시각에 대해 일부 잘못된 정보가 퍼지고 있어, 상세한 전후사정을 전달드리고자 합니다.
브랜드에서 앰버서더 장원영 님에게 안내한 도착 시간은 11시 30분이었습니다. 장원영 님은 11시 25분까지 행사장 바로 앞에 도착해 대기 중이었습니다.
행사 운영 담당자가 행사장 앞 주차가 불가한 상황이라며 장원영님 측에 대기를 요청했습니다. 이에 장원영 님은 10분 가량 대기하며 콜사인을 기다리고 있던 상황입니다.
행사 운영측의 콜사인 지연으로 장원영 님은 안내드렸던 11시 30분이 아닌 11시 35분에콜 사인을 받고 등장하게 되었습니다.
이 과정에서 추운 날씨에 기다리게 되신 기자분들께 다시 한 번 사과의 말씀을 드립니다.
또한, 잘못된 정보로 장원영 님에게 피해를 드린 점 사과드립니다.
안소윤 기자