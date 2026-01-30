김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

최종수정 2026-01-30 11:07

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올…

[스포츠조선 박아람 기자] 과거 각종 구설로 논란이 됐던 래퍼 정상수가 예고된 대로 Mnet '쇼미더머니 12' 첫 출연을 통해 첫 미션을 통과하면서 잡음이 일고 있다.

정상수는 지난 29일 방송된 프로그램 60초 랩 미션에서 특유의 묵직한 발성과 기본기에 충실한 랩으로 프로듀서들의 마음을 사로잡으며 '올패스'를 기록했다.

"감정적인 태도나 돌발 행동을 뜯어고치고 달라진 모습을 보여주겠다"며 비장한 각오를 드러냈던 그는 합격 후 "다시 얻은 기회인 만큼 심기일전하겠다"며 다음 라운드에 대한 포부를 밝혔다.

박재범과 크러쉬 등 심사위원들은 "올드스쿨의 정석", "랩 이상의 무언가를 봤다"며 극찬을 아끼지 않았다.

방송이 나간뒤 커뮤니티에서는 윤석열 전 대통령의 12.3 계엄과 이후 탄핵 국면에서 윤 전 대통령의 복귀를 주장해온 정상수가 자숙기간도 거치지 않고 TV활동을 해도 괜찮은가에 대한 논란이 일고 있다.


김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올…
정상수는 이전부터 수차례 음주 난동과 폭행 사건 등에 휘말린 바 있다. 그 연상선상에서 극우 논란이 터지면서 여론은 더욱 급격히 악화됐다.

정상수는 지난해 10월 윤 전 대통령의 모교인 충암고 축제 무대에 올라 "윤 어게인"을 외치면서 물의를 일으켰다. 그는 당시 한 학생을 무대 위로 불러 "충암고의 자랑이 무엇이냐"고 물었고 그 학생이 "윤석열"이라고 답하자 "나도 그 말을 안 하려고 참고 있었다. 그럼 나도 해버리겠다"며 "윤 어게인"을 두 차례 외쳤다. '윤 어게인'은 윤 전 대통령의 재집권을 바라는 지지층의 구호.

정상수는 논란이 커지자 "해서는 안 될 정치적 발언을 했다"며 즉각 사과했다. 하지만 본인 말대로 해서는 안될 발언을 한 연예인 치고는 자숙 기간도 거치지 않은 채 곧바로 방송 출연이라는 '혜택'을 누려서 되겠냐는 반응이 나오고 있다. 사과마저도 '쇼미더머니 12' 도전을 염두에 두고 한 것 아니냐는 진정성 논란도 있다.

가수 김흥국이 극우 논란으로 모든 방송에서 하차했고 이후 섭외도 끊긴 사실을 들며 형평성에 맞지 않는다는 의견도 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서정희, '재혼' 딸 서동주 신혼여행 따라갔다 "결국 사람들에게 욕먹어"

2.

사유리♥김경욱, 결혼 임박..갑자기 청혼→상견례..“남편될 사람” 소개

3.

함소원 "♥진화와 재결합 위해 노력 중, 쌓였던 앙금 풀려"(동치미)

4.

故 휘성·명상우 설립 기회사, 첫 걸그룹 선보인다..최지현·윤수인 합류

5.

신정환, '전과 고백' BJ 로봉순과 합방 "전청조와 징역 동기" 충격

연예 많이본뉴스
1.

서정희, '재혼' 딸 서동주 신혼여행 따라갔다 "결국 사람들에게 욕먹어"

2.

사유리♥김경욱, 결혼 임박..갑자기 청혼→상견례..“남편될 사람” 소개

3.

함소원 "♥진화와 재결합 위해 노력 중, 쌓였던 앙금 풀려"(동치미)

4.

故 휘성·명상우 설립 기회사, 첫 걸그룹 선보인다..최지현·윤수인 합류

5.

신정환, '전과 고백' BJ 로봉순과 합방 "전청조와 징역 동기" 충격

스포츠 많이본뉴스
1.

"스포츠X콘서트 암표,최대 50배 과징금" 김재원 의원 대표발의 암표방지법 본회의 통과

2.

쿄야먀 "일본과 한국 레벨 그렇게 다르지 않아. 롯데는 역사와 전통 깊고 팬들이 뜨거운 팀"

3.

인간승리 작은거인 무너뜨린 '좀비 담배', 대체 뭐길래…日 "신인 선수도 조사해달라"

4.

"가을야구 암표 적발시 판매금액X최대 50배 이하 과징금 부과+신고포상금 지급" 국민체육진흥법 개정안 통과

5.

[오피셜]"아, 1mm 차이" 조규성, '첨단' 골라인 기술이 뺏어간(?) 시즌 5호골…미트윌란 '16강 직행'-오현규·양현준·설영우 'PO행'[UEL]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.