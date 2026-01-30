쿄야먀 "일본과 한국 레벨 그렇게 다르지 않아. 롯데는 역사와 전통 깊고 팬들이 뜨거운 팀"

|
[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠는 아시아쿼터 쿄야마 마사야(26)에게 어떤 역할을 맡길까.
쿄야마는 "모르는 것뿐이긴 한데 기대되는 게 제일 많다"며 의욕을 나타냈다.
쿄야마는 선발이 목표이지만 일단 팀에서 원하는대로 최선을 다하겠다고 했다.
쿄야마는 "선발로 뛰고 싶은 마음이 있긴 하지만 팀에서 맡겨주시는 어느 역할이든 열심히 할 준비가 됐다. 팀에 도움이 되고 싶다. 평균자책점을 낮추고 삼진을 많이 잡고 싶다"고 각오를 다졌다.
김태형 롯데 감독은 쿄야마와 면담을 해보고 보직을 차차 결정하겠다고 밝혔다.
김태형 감독은 "볼넷 비율이 조금 있다. 그렇다면 공이 빠르니까 중간이 낫지 않을까 싶기도 하다. 왜냐면 공이 좋으면 볼넷을 줘도 삼진을 잡을 능력이 있기 때문이다. 그래도 쿄야마 선수와 이야기를 나눠보겠다. 본인이 하고 싶다고 다 하는 것은 아니지만 원하는 방향으로 가면 심리적으로 그게 좋다"고 말했다.
쿄야마는 키 183cm, 몸무게 80kg의 우완 투수로 최고 155km의 직구와 낙차 큰 스플리터가 장점이다. 또한, 간결하고 부드러운 투구폼을 가졌다. 직구의 회전력과 변화구 궤적을 바탕으로 경기 운영이 가능하다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com