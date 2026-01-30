쿄야먀 "일본과 한국 레벨 그렇게 다르지 않아. 롯데는 역사와 전통 깊고 팬들이 뜨거운 팀"

최종수정 2026-01-30 08:33

쿄야먀 "일본과 한국 레벨 그렇게 다르지 않아. 롯데는 역사와 전통 깊고…
사진=한동훈 기자

[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠는 아시아쿼터 쿄야마 마사야(26)에게 어떤 역할을 맡길까.

쿄야마는 선발과 불펜 모두 가능한 자원이다. 일본프로야구(NPB)에서 6시즌 동안 선발 49회, 중간 35회 출전했다. 롯데는 필승조와 5선발에 모두 고민을 안고 있어서 쿄야마의 활약 여부가 매우 중요하다.

롯데는 지난해 11월 일본 미야자키 마무리캠프 현장에서 쿄야마 입단 테스트를 진행했다. 12월에 15만달러(약 2억원) 정식 계약을 맺었다. 쿄야마는 1월 중순에 부산으로 이동, 사직구장에서 훈련을 시작했다. 지난 25일 대만 타이난 1차 스프링캠프에 함께 떠났다.

쿄야마는 "모르는 것뿐이긴 한데 기대되는 게 제일 많다"며 의욕을 나타냈다.

쿄야마는 "일본과 한국의 야구 레벨이 그렇게 다르다고 생각하지 않는다. 자신만의 투구를 보여줄 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.

롯데에 대해서는 "역사와 전통이 깊고 또 팬들이 엄청 뜨거운 팀이라고 들었다"고 기대를 숨기지 않았다.

쿄야마는 선발이 목표이지만 일단 팀에서 원하는대로 최선을 다하겠다고 했다.

쿄야마는 "선발로 뛰고 싶은 마음이 있긴 하지만 팀에서 맡겨주시는 어느 역할이든 열심히 할 준비가 됐다. 팀에 도움이 되고 싶다. 평균자책점을 낮추고 삼진을 많이 잡고 싶다"고 각오를 다졌다.


쿄야먀 "일본과 한국 레벨 그렇게 다르지 않아. 롯데는 역사와 전통 깊고…
사진제공=롯데자이언츠

김태형 롯데 감독은 쿄야마와 면담을 해보고 보직을 차차 결정하겠다고 밝혔다.

김태형 감독은 "볼넷 비율이 조금 있다. 그렇다면 공이 빠르니까 중간이 낫지 않을까 싶기도 하다. 왜냐면 공이 좋으면 볼넷을 줘도 삼진을 잡을 능력이 있기 때문이다. 그래도 쿄야마 선수와 이야기를 나눠보겠다. 본인이 하고 싶다고 다 하는 것은 아니지만 원하는 방향으로 가면 심리적으로 그게 좋다"고 말했다.

쿄야마는 키 183cm, 몸무게 80kg의 우완 투수로 최고 155km의 직구와 낙차 큰 스플리터가 장점이다. 또한, 간결하고 부드러운 투구폼을 가졌다. 직구의 회전력과 변화구 궤적을 바탕으로 경기 운영이 가능하다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"박나래가 합의 거절해"…자택 절도범, 항소심서 선처 호소[SC이슈]

2.

가수 겸 제작자 신 씨, 라스베이거스 카지노 '54억 흔적' 포착…경찰 진술 확보

3.

박나래 '주사 이모', 억울함 호소 후 수상한 팔로잉…전현무·키·그알까지 왜?

4.

女가수 "부모·동생 모두 지적장애"..40년 전 떠난 친모 찾다 눈물

5.

한가인, '두쫀쿠 열풍'에 찬물..."입안에 모래 씹는 느낌"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]축구협회장, 단장, 감독, 국대 선수 '영구 퇴장!'…승부조작 및 불법도박 뿌리째 뽑는 중국, 스케일 다른 133명 무더기 징계

2.

김민재(첼시, 29) 비상사태! EPL 무조건 가야 합니다…KIM 라커룸 영향력 바닥→"완벽한 3옵션 벤치 멤버"

3.

[오피셜]美쳤다! 잊혀진 남자 베르너, 손흥민 뒤따라 MLS 전격입성…"새너제이 역대 최고의 영입"→4월 SON과 우정의 맞대결

4.

"한국 축구의 한숨" 역대급 글로벌 이적시장 호황기에 지갑 닫은 K리그, 2년새 이적료 지출 2분의1 '뚝'…80억 쓰고 260억 벌었다(FIFA 보고서)

5.

벨린저의 논리라면, 무릎 깨졌던 디아즈는 뭔가? 양키스가 주는 압박과 부담

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]축구협회장, 단장, 감독, 국대 선수 '영구 퇴장!'…승부조작 및 불법도박 뿌리째 뽑는 중국, 스케일 다른 133명 무더기 징계

2.

김민재(첼시, 29) 비상사태! EPL 무조건 가야 합니다…KIM 라커룸 영향력 바닥→"완벽한 3옵션 벤치 멤버"

3.

[오피셜]美쳤다! 잊혀진 남자 베르너, 손흥민 뒤따라 MLS 전격입성…"새너제이 역대 최고의 영입"→4월 SON과 우정의 맞대결

4.

"한국 축구의 한숨" 역대급 글로벌 이적시장 호황기에 지갑 닫은 K리그, 2년새 이적료 지출 2분의1 '뚝'…80억 쓰고 260억 벌었다(FIFA 보고서)

5.

벨린저의 논리라면, 무릎 깨졌던 디아즈는 뭔가? 양키스가 주는 압박과 부담

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.