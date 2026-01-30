이경규, 박나래 갑질 의혹에 불똥 "이젠 마사지도 셀프로..뭔가 부탁하면 갑질이라고"

기사입력 2026-01-30 12:56


[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 이경규가 최근 방송인 박나래 갑질 논란 여파로 몸을 사리는 모습을 보였다.

29일 '갓경규' 채널에는 '돈 팍팍 쓰는 딸 예림이의 실체 보고 경악한 이경규'라는 영상이 공개됐다.

이경규는 딸 이예림이 추천한 마사지 용품을 직접 써보면서 "녹화 중간에 해야겠다. 이제 누굴 시키지 못하겠다"라고 말했다. 이어 "갑질한다고 할까 봐 그렇다. 서로 도와가며 살아야 되는데 조금만 도와달라고 해도 갑질이라고 한다"라고 덧붙였다. 이예림은 웃음을 터트리며 "이제 셀프로 하는 시대가 온 거다"라고 말했다.


이경규는 "(그래서) 어르신들이 청계산에 가서 나무에 등을 세게 비비는 거다. 나무는 말이 없지 않나. 서로 도와가며 살아야 하는데, 조금만 도와달라고 해도 갑질이라고..."라고 토로했다.

joyjoy90@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

