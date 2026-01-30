'서머너즈 워', 글로벌 IP '반지의 제왕'과의 컬래버레이션 업데이트 실시

기사입력 2026-01-30 22:09


'서머너즈 워', 글로벌 IP '반지의 제왕'과의 컬래버레이션 업데이트 …



컴투스는 '서머너즈 워: 천공의 아레나'에서 '반지의 제왕'과의 컬래버레이션 업데이트를 실시했다고 30일 밝혔다.

이번 협업은 판타지 세계관을 기반으로 한 글로벌 히트작 '서머너즈 워'와 장르 최고의 걸작인 '반지의 제왕' 세계관이 결합한다는 점에서 업데이트 전부터 큰 주목을 받았다. 이번 업데이트로 '반지의 제왕' 속 주요 캐릭터들이 '서머너즈 워'에 등장했다.

절대반지 파괴의 사명을 띤 '프로도', 반지 원정대의 수호자 '간달프', 왕위 계승자 '아라곤', 엘프 전사 '레골라스', 반지의 유혹에 잠식된 '골룸' 등 '서머너즈 워' 스타일로 재해석한 5종의 캐릭터를 만날 수 있다.

반지의 제왕의 방대한 세계관을 구현한 콘텐츠도 다양하게 즐길 수 있다. 천공의 섬에 나타난 악의 본거지 '모르도르'에서는 매일 제공되는 일일 임무 3종과 매주 갱신되는 주간 임무 5종에 참여하고 보상을 획득할 수 있다. 이벤트 던전 '그림자의 땅'에서는 블랙 게이트부터 바랏두르로 이어지는 여정 속에서 '사우론의 입', '우글록', '앙마르의 마술사왕' 등 반지의 제왕 속 캐릭터들이 보스로 등장해 긴장감 넘는 전투 경험을 선사한다. 이외에 정체불명의 소환사 X가 라이벌로 등장하는 아레나, 채팅창에서 사용 가능한 '반지의 제왕' 이모티콘 등이 추가됐다.

컴투스는 이번 역대급 만남을 기념해 오는 3월 31일까지 다양한 선물이 함께하는 이벤트 시리즈를 전개한다. 컬래버 콘텐츠를 플레이하며 미션 달성 시 스킬 레벨과 강화가 모두 완료된 태생 5성 물 속성 '프로도'를 지급한다. 협업 기간 동안 태생 3성 이상 몬스터를 소환하며 포인트를 모으고 목표치를 달성하면 역대 컬래버 최초로 태생 5성 컬래버 캐릭터 중 한 마리도 제공한다. 신비의 소환서 10+1 이벤트도 3월 1일까지 진행된다.

이외에 반지의 제왕 컬래버 주화를 모아 참여하는 '간달프의 마법 선물 꾸러미 이벤트', 컨텐츠 플레이를 통해 포인트를 모으는 '천공의 포인트 상점 이벤트', 게임에 출석하고 크리스탈을 사용하는 방식의 '황금 증표 출석 이벤트' 등 다양한 이벤트를 통해 전설의 소환서, 컬래버 소환서 등 여러 보상을 획득할 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황재균, 이혼 후 돌싱 라이프...영양제 21개→배달음식 먹자마자 소파行 ('전참시')

2.

정시아♥백도빈, 자식농사 대박...'예중' 딸, 최연소 작품 출품 "그림 솔드 아웃" ('정시아 아시정')

3.

'43세' 손담비, 심각한 탈모 "배수구 막힐 정도, ♥이규혁도 걱정"

4.

글로벌 흥행 탄 ‘아기가 생겼어요’, 최진혁·오연서·홍종현 관계 변화 예고

5.

'환승연애' 성해은, 시설 좋기로 유명한 신축 아파트로 이사..성공했네

연예 많이본뉴스
1.

황재균, 이혼 후 돌싱 라이프...영양제 21개→배달음식 먹자마자 소파行 ('전참시')

2.

정시아♥백도빈, 자식농사 대박...'예중' 딸, 최연소 작품 출품 "그림 솔드 아웃" ('정시아 아시정')

3.

'43세' 손담비, 심각한 탈모 "배수구 막힐 정도, ♥이규혁도 걱정"

4.

글로벌 흥행 탄 ‘아기가 생겼어요’, 최진혁·오연서·홍종현 관계 변화 예고

5.

'환승연애' 성해은, 시설 좋기로 유명한 신축 아파트로 이사..성공했네

스포츠 많이본뉴스
1.

"이적시장 막판, 토트넘 자금의 혈이 뚫렸다" 챔스 16강 직행으로 872억원 입금...프랭크 기사회생?

2.

마인드 진짜 멋지다! 군면제가 아니라 군인을 위해 뛰겠다니 → "날 설득할 필요 없어요. 가슴에 USA를 새기는 건 정말 큰 의미"

3.

"무리뉴 더비 재성사, 이게 웬일?" 벤피카V레알 마드리드, 챔스 플레이오프 재대결 성사...이강인의 PSG는 모나코와 프랑스 내전[UCL 대진 추첨X오피셜]

4.

[포토] 오재성, 분위기 좋아

5.

[포토] 아라우조, 강타

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.