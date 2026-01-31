이국주, '코빅' 시절 마음고생 고백 "잘되니까 주변에서 질투..다 얘기 못 해"

기사입력 2026-01-31 13:12


[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이국주가 과거 주변의 질투로 힘들었던 시절을 털어놨다.

30일 이국주의 유튜브 채널에는 '(소화)불량 연애. 무엇이든 못 뚫는 창과 무엇이든 막는 방패의 숨 막히는 연남동 데이트!'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이국주는 개그맨 김경욱과 함께 연남동 데이트를 즐겼다. 그는 "자주 보자"고 말했고, 김경욱은 "일본 갈 때마다 너한테 연락하려고 했다. 가기 전에는 너한테 연락하려고 하는 데 가서는 연락 안 하게 되더라"고 밝혔다.

이에 이국주는 "(내가 일본에) 없지 않을까 생각하는 것도 있을 것 같다"고 말했으나, 김경욱은 "가면 생각이 바뀐다. 막상 가면 보고 싶지 않더라"며 짓궂은 농담을 건네 웃음을 자아냈다.


대화를 이어가던 중 이국주는 김경욱의 미담을 공개했다. 그는 "오빠가 훨씬 더 먼저 잘됐지만 내 인생에서도 (처음) 잘됐던 시기가 있었다"며 "다 얘기할 수는 없지만 질투하는 사람들이 있었다"고 고백했다.

이어 "그때 오빠가 여자 대기실로 왔다. 고장환, 김태환 오빠와 셋이 와서 '너는 유튜브를 네가 편집해?'라고 물어봤다. 그때는 내가 혼자 할 때여서 '내가 해요'라고 했다. 그랬더니 '우리가 너 때문에 싸운다. 국주도 이렇게 바쁜데도 열심히 하는데 우리가 뭐라고 열심히 안 하냐는 거로 매일 싸운다'고 하는 거다"라며 당시를 떠올렸다.

이국주는 "내가 그 얘기를 듣는데 (오빠의) 겸손과 열정, 사람을 부담스럽지 않게 높여주는 존중이 느껴졌다. 그래서 되게 좋은 사람이라는 걸 느꼈다"며 당시 위로가 되어준 김경욱에게 고마움을 전했다.

