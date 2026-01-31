손태영, 美서 본 신점 결과 소름..♥권상우까지 맞히자 "깜짝 놀랐다"
[스포츠조선 조윤선 기자] 손태영이 미국에서 본 신점 결과에 놀라움을 감추지 못했다.
31일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '손태영 남편, 아들까지 다 맞힌 미국 용한 신점의 예언은?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 손태영은 지인과 함께 신점을 보러 갔다. 그는 "타로는 선생님이 태양의 기운과 안 맞아서 이틀 동안 안 본다고 해서 한국말로 신점을 봤다. 생년월일을 주고 봤는데 나의 심정과 너무 맞아서 깜짝 놀랐다"고 전했다.
손태영은 "나의 운명에 사자자리 남자가 있다고 하는데 권상우가 사자자리다"라고 설명했다. 이어 "사자자리가 지금 스트레스받고 있다고 하는데 권상우도 영화 홍보하느라 아무래도 관객 수 같은 거 때문에 스트레스받고 있다. 이 부분도 맞았다"고 덧붙였다.
또한 "나에 대해서는 직장인 스타일은 아니고 'E'가 들어가는 직장을 찾을 거라고 했다. 근데 내가 '엔터테인먼트'(Entertainment) 업계에 있으니 이것도 맞는다"며 웃었다.
입시를 앞둔 첫째 룩희에 대해서는 "내면이 강하니까 걱정 안 해도 된다고 했다"고 전했다. 아울러 4월에 금전운이 들어온다는 결과에 "얼마든지 베풀겠다"며 즐거워했다.
손태영은 "일적으로는 나만 바라보고 나만 신경 쓰면 된다고 했다"며 "다른 신경 쓰지 말고 내 마음만 날 위해서 강하게 갖고 있으면 된다고 한다. 긍정적인 에너지를 받았다"며 만족감을 드러냈다.
