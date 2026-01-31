'재혼 잘했다' 소문난 임창정...♥18살 연하 서하얀, '해외 내조' 끝판왕 "자랑스러워"
[스포츠조선 김수현기자] 가수 임창정의 아내 서하얀이 남편을 위해 호주까지 내조 여행을 떠났다.
30일 서하얀은 "저녁 8시에도 밝은 시드니의 밤도 너무 아름다워요...3일 후면 보름달이 뜰 것 같아요. 저희는 내일 콘서트 컨디션 맞춰보려 일찍 누웠어요"라며 호주 시드니의 밤을 즐겼다.
서하얀은 근황과 함께 "오페라 하우스 안에서 반대로 바라보게 되는 하버뷰"라며 생생하게 호주 풍경을 담아내기도 했다.
이어 "한국 가수 공연은 7번째라고 해요. 매우 자랑스럽습니다"라며 전세계로 뻗어나가는 남편 임창정에 대한 자부심을 드러내기도 했다.
한편 서하얀은 지난 2017년 18살 연상 임창정과 결혼해 두 아들을 낳았다. 임창정이 전처와의 사이에서 낳은 세 아들까지, 총 다섯 아들을 양육 중이다.
최근 임창정은 법인 명의로 매입했던 경기 파주시 소재 건물이 임의경매로 넘어갈 위기에 처했다.
채권자인 IBK기업은행이 지난 7월 2일 임의경매를 신청해 개시 결정이 났고, 채권 청구액은 약 36억원이다. 아직 경매 기일은 잡히지 않았으며, 최초 감정가는 약 60억 원인 것으로 알려졌다.
