빽가, '한달에 600만원' 차 5대 처분하고 테슬라 질렀다..."도태되기 싫어서" (빽가언니)

|
[스포츠조선 김수현기자] 그룹 코요태의 멤버 빽가가 최신식 차량을 새로 구매했다.
그는 "올드카만 몇 대 갖고 있고, 제가 그런 디지털 화면이 나오는 차를 갖고 싶다 하지 않았냐. 드디어 샀다. 어떤 차인지 보여주겠다"라며 '진짜 새 차'를 최초 공개했다. 해당 모델은 약 5천만원 상당의 고급 차량.
|
테슬라는 카드키로 여닫고, 스마트폰으로 연동도 된다고. 하지만 빽가는 "제가 46살이다. 이런 걸로 거짓말 안하는데 진짜 (시동 거는 법을) 모른다"라며 민망해 했다.
안전벨트까지 야무지게 맨 빽가는 "아무 소리도 안난다"라며 매끄러운 차 승차감에 감탄을 연발했다.
가까운 도로만 한 바퀴 첫 주행을 해보기로 한 빽가는 '자율주행'에 "다다음달부터 구독제로 바뀐다더라. 월에 얼마를 내면 된다더라. 주차도 차를 부를 수 있다"라고 자랑했다.
빽가는 "왜 테슬라를 구매했냐"는 질문에 "사실 알겠지만 디지털이 없는 차를 탔다. 올드카는 질렸다. 탈만큼 탔다. 나도 이런 게 되는 걸 타보자' 해서 테슬라에 도전을 해본 거다. 사실 겁난다. 아무것도 모르겠다. 근데 익숙해지면 된다"라고 각오를 다졌다.
그는 "인간의 적응의 동물 아니냐. 저는 미래세대의 차로 가겠다. 요즘 AI가 막 생겨나는 세상이지 않냐. 지금 제가 여기서 안하면 늦어진다. 도태되기 싫다"라며 차를 안 이유를 밝혔다.
|
빽가는 "제가 이전까지는 올드카를 타서 안에가 비치게 해놨었다. 이건 연예인차처럼 안비치게 해달라. 위법되지 않는 선에서 연예인차처럼 해달라"고 요청했다. 차의 안전운행을 위한 고사도 지냈다.
또 "운전에 방해가 되지 않고 가려졌으면 좋겠다. 저도 여기 옆자리에 여자가 탈 수도 있다. 그러면 파파라치들이 달라붙는다"라 했고 썬팅 가게 사장님은 웃음을 터트려 모두가 같이 빵 터졌다.
앞서 빽가는 1991년식 자신의 올드카를 소개하며 "옛날부터 구하기 위해 노력을 많이 했다. 창문이 안 내려가고 에어컨이 고장 나서 엔진까지 싹 고쳤다. 수리비가 4000만원이 들었다"라고 말했다.
그가 소유한 다른 올드카까지 총 5대가 있다 밝힌 빽가는 한 달 차량 유지비만 600만 원이라며 "차 5대의 보험료, 자동차세 등만 해도 엄청나다. 정신을 차려야겠다 싶어 차를 정리하고 싶다"라고 밝힌 바 있다.
shyun@sportschosun.com