‘아니 근데 진짜!’ 카이 “부르고 싶은 멤버=찬열, 요즘 웃겨졌다”

기사입력 2026-02-02 14:32


‘아니 근데 진짜!’ 카이 “부르고 싶은 멤버=찬열, 요즘 웃겨졌다”
[스포츠조선 조민정 기자] SBS 첫 고정 예능 출연에 나선 EXO 카이가 멤버들의 솔직한 반응과 함께 찬열을 향한 러브콜을 보냈다.

2일 오후 SBS 새 예능 '아니 근데 진짜!' 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 자리에는 탁재훈 이상민 이수지 카이가 참석했다.

'아니 근데 진짜!'는 토크 예능의 편견을 깨는 리얼 캐릭터 토크쇼. '미운 우리 새끼' '마이턴'을 선보인 곽승영 CP가 기획을 맡고 서하연 PD가 연출을 담당했다. 네 MC의 날것 토크와 예상 밖 케미를 앞세운 신개념 예능이기도 하다.

이날 카이는 엑소 컴백 이후 멤버들의 반응을 묻는 질문에 "저희 멤버들이 사실은 아무 반응이 없었다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "스케줄이 워낙 많으니까 '힘내라' 이런 응원은 해줬던 것 같다"고 덧붙였다.

이에 이수지는 "네가 말을 안 하고 다닌 거 아니냐"고 농담을 건넸고 이상민과 탁재훈 역시 "방송 전이라 그런 것 아니냐" "뭐 하는지도 모르는 거 아니냐"며 장난을 더했다. 카이는 "오늘 문자를 해봐야겠다. 하는지 안 하는지 모르는 것 같기도 하다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

함께 출연시키고 싶은 멤버로는 찬열을 꼽았다. 카이는 "찬열이 형이 요즘 되게 웃기다. 원래 안 웃겼었는데 많이 웃겨졌다"며 "요즘 마음도 편하고 심지어 연기까지 해서 오면 되게 잘할 것 같다"고 추천했다.

한편 '아니 근데 진짜!'는 2일 오후 10시 10분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

