‘아니 근데 진짜!’ 탁재훈 “합류 이유? 프로그램 없어졌으니까…재취업”
|사진제공=SBS
[스포츠조선 조민정 기자] '아니 근데 진짜!' 탁재훈이 현실적인 출연 이유를 털어놨다.
2일 오후 온라인으로 SBS 새 예능 아니 근데 진짜! 제작발표회가 진행됐다. 자리에는 탁재훈, 이상민, 이수지, 카이가 참석했다.
'아니 근데 진짜!'는 토크에 세계관과 캐릭터 설정을 더한 리얼 캐릭터 토크쇼로 기존 토크 예능과 차별화된 포맷을 내세운다.
이날 탁재훈은 프로그램 출연 계기를 묻는 질문에 "하나가 없어지니까 또 하나 해야 한다"고 답하며 최근 종영한 '신발 벗고 돌싱포맨'을 언급해 눈길을 끌었다. 이어 "제 의도에 의해서 없어진 프로그램이 아니다"라며 "제작진이 뭐가 됐든 하자고 해서 한다고 했다. 처음엔 뭔지도 잘 몰랐다"고 말해 웃음을 자아냈다.
방송 '재취업' 소감도 솔직했다. 그는 "기사도 그렇게 나오더라. 너무 기쁘다. 다시 일할 수 있다는 게 기쁘고 신이 주신 선물 같다"고 했다. 그러면서도 "프로그램 살인마와 또 같이 일하니까 너무 불안하다"며 이상민을 향해 농담 섞인 견제를 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.
이수지 역시 출연 결정이 빨랐다고 밝혔다. 그는 "저는 단번에 결정했다"며 "'마이턴'을 함께한 제작진, 탁재훈 선배님과 다시 하고 싶었다. 또 이상민 선배님께도 많이 배우고 싶었다"고 말했다. 이어 "여러 콘셉트를 소화하는 프로그램이라 제가 잘할 수 있겠다고 생각했다"고 덧붙였다.
한편 '아니 근데 진짜!'는 2일 오후 10시 10분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
