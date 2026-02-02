추성훈, ♥야노시호 발언에 입 열었다.."나도 똑같이 이혼 생각"

기사입력 2026-02-02 22:55


추성훈, ♥야노시호 발언에 입 열었다.."나도 똑같이 이혼 생각"

[스포츠조선 조윤선 기자] 추성훈이 아내 야노시호의 이혼 발언에 대한 생각을 밝혔다.

2일 첫 방송된 SBS 신규 예능 '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에서는 4MC 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이와 게스트 추성훈이 교도소에 수감된 모습이 그려졌다.

이날 이상민은 추성훈에게 "얼마 전에 야노시호 만났을 때 이혼에 대해 생각해 본 적 있냐고 물어봤더니 '매번'이라고 답했는데 아내의 대답에 대해 어떻게 생각하냐"고 물었다.

이에 추성훈은 "아내가 매번 이혼을 생각한다면 나도 똑같이 생각한다"고 답했다. 이를 들은 탁재훈은 "센 척한다"며 웃음을 터뜨렸다.


추성훈, ♥야노시호 발언에 입 열었다.."나도 똑같이 이혼 생각"
또한 추성훈은 아내의 남사친에 대해 묻자 "그런 게 있으면 좋다고 생각한다. 그런 친구가 있어야 아내도 재밌다"며 쿨한 반응을 보였다. 이어 "자기 인생을 재밌게 살아야 하지 않겠냐. 커피 마시고 밥 먹고 술 같이 먹고 놀러 가도 되지 않나"라고 덧붙였다.

카이는 "바쁘니까 일을 조금만 하고 나랑 같이 놀아달라는 뜻 아니겠냐"고 말했고, 추성훈은 "돈이 없다. 나는 돈이 필요하지 않냐. 조금 벌어오면 화낸다"고 답해 웃음을 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'지연과 이혼' 황재균, '여자관계' 폭로나왔다 "만나는 아나운서 계속 바뀌어"

2.

임지연, 2년 만에 10kg 쪘다 "당뇨 전단계 진단도 받아" ('당신이아픈사이')

3.

故서희원 1주기..구준엽, 직접 심경 밝혔다 "한없이 눈물 흘러..죽도록 보고 싶어" [전문]

4.

풍자, 27kg 뺐는데 방심하자마자 요요 왔다 "열흘 만에..다시 식단 관리"

5.

구준엽, 아내 故 서희원 1주기 조각상 직접 디자인…금보산서 눈물의 제막식

연예 많이본뉴스
1.

'지연과 이혼' 황재균, '여자관계' 폭로나왔다 "만나는 아나운서 계속 바뀌어"

2.

임지연, 2년 만에 10kg 쪘다 "당뇨 전단계 진단도 받아" ('당신이아픈사이')

3.

故서희원 1주기..구준엽, 직접 심경 밝혔다 "한없이 눈물 흘러..죽도록 보고 싶어" [전문]

4.

풍자, 27kg 뺐는데 방심하자마자 요요 왔다 "열흘 만에..다시 식단 관리"

5.

구준엽, 아내 故 서희원 1주기 조각상 직접 디자인…금보산서 눈물의 제막식

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 프로야구 선수 출신이 마약 밀수 총책...투수 아닌 외야수였다

2.

김혜성도 '월클' 등극인가! → '대만 선수 누구 알아요?' 질문 당했다

3.

극적 타결 보인다! "WBC 출전 불허, 재검토해달라" 푸에르토리코 정부 요청...MLB도 받아들여 해결 분위기

4.

"충격!" 끔찍한 부상 OUT→비명 지르고 눈물 흘렸다, 레알 마드리드 '1억 1500만 파운드 스타' 햄스트링 잡고 털썩

5.

'베논-김정호 터졌다' 1승3패는 잊어라! 한국전력, 우리카드 잡고 봄배구 희망 솔솔 [장충 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.