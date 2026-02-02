'53세' 심권호, 초기 간암이었다 "남들에게 알려질까 감췄다"

최종수정 2026-02-02 23:51

'53세' 심권호, 초기 간암이었다 "남들에게 알려질까 감췄다"

[스포츠조선 정유나 기자] '조선의 사랑꾼' 심권호가 초기 간암 판정을 받았다.

2일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 '제2회 청송 심씨 자손만대잇기 운동' 주인공으로 나선 심권호가 병원에서 포착됐다.

이날 심권호는 제작진의 설득으로 건강검진을 받으러 병원으로 향했다.

심권호는 복부 초음파를 받기 위해 얌전히 침대에 누웠다. 담당의는 "간이 많이 딱딱해보인다. 표면도 거칠어 보인다. 간경화 소견이 있다"고 진단했다. 이어 "여기 혹이 하나 보인다. 암이나 그런 건 아닌 것 같다"며 "잘 치료하도록 도와드릴 테니까 제가 하라는 대로 잘 하시면..."이라고 심권호를 안심시켰다.

하지만 화면에 집중하던 담당의는 "그게 문제가 아니다"라며 화들짝 놀랐다. VCR로 지켜보던 사랑꾼들도 걱정을 드러냈고, 김국진도 "의사 선생님이 놀라셨다"며 심각하게 지켜봤다. 담당의는 "당장 CT를 찍어봐야겠다. 안 좋은 혹이 하나 있다"고 심권호에게 다급하게 말했다.

간에서 검은 혹이 하나 발견된 것. 하지만 심권호는 CT 촬영을 완강히 거부했다.


'53세' 심권호, 초기 간암이었다 "남들에게 알려질까 감췄다"
다음날 심권호의 집으로 제작진과 그의 지인들이 모였다. 이 자리에서 심권호는 지인들에게 "의료진이 치료하자고 하더라. 큰 건 아니고 시술이라고 하더라. 간암인데 빨리 발견한 것 같다"고 간암을 언급해 모두를 놀라게 했다. 제작진도 "담당의가 초기 간암 상태라고 하더라"고 밝혀 모두를 놀라게했다.

이미 간암에 걸린 사실을 알고 있었다는 심권호는 "약간 두려웠다. 내 입장이라면 누구나 다 두려웠을 거다. 알려지는 거 자체도 싫고, 솔직히 말해서 나 아직까지도 멀쩡하게 잘 뛰어다니는데 '나한테 왜'라는 생각도 있었다. 누구 하나 털어놓을 사람도 없다. 애인이라도 있으면 고민을 말할 텐데 부모님께도 얘기할 수 있는 일은 아닌 거 같다"고 말했다.


이어 "간암 치료를 하기 시작하면 주변의 시선이 모여들까 봐 무서웠다. 그냥 도망가고 싶었다. 이 상황 자체가 싫다. 지금까지 내가 멀쩡하게 운동했는데 간암 때문에 스톱하는 게 싫다. 그렇지 않아도 별의별 소문 다 났고, 그게 싫었는데"라며 "현실 도피가 아니고, 그냥 사라졌으면 좋겠다"고 눈물을 보였다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

