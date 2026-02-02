유재석, 프로그램 종영 후 멤버 전원에 명품 선물..."샤넬 지갑 감동"

유재석, 프로그램 종영 후 멤버 전원에 명품 선물..."샤넬 지갑 감동"

[스포츠조선 조윤선 기자] 전소민이 유재석에게 받은 명품 선물을 공개했다.

2일 첫 방송된 SBS 신규 예능 '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에서는 2:2 미팅을 하는 탁재훈, 카이, 이수지, 전소민의 모습이 그려졌다.

이날 네 사람은 소지품을 통해 서로를 알아보는 시간을 가졌다. 소지품으로 샤넬 지갑을 꺼낸 전소민은 "명품이 많지는 않다. 옛날에 처음으로 돈 벌었을 때 가방 좋은 거 사본 정도인데 명품 지갑을 선물 받았다. 인생 첫 샤넬이다"라고 설명했다.

이어 "'식스센스' 끝났을 때 유재석 오빠가 크리스마스 선물 겸 멤버들에게 고생했다고 하나씩 명품 지갑을 선물해 줬다. 그때 받은 건데 5~6년째 너무 잘 쓰고 있다"고 밝혔다.

이를 들은 카이와 이수지는 "우리도 기대해도 되겠다", "크리스마스 때 우리는 뭘 받을까"라며 들뜬 모습을 보였다. 이에 전소민은 "나 때문에 괜히 오빠가 난처해지는 거 아니냐"고 걱정했고, 카이와 이수지는 "우리도 (탁재훈, 이상민) 오빠들과 프로그램하니까"라며 기대했다. 이 모습을 본 탁재훈은 "크리스마스 때까지 이 프로그램이 가겠냐. 그거부터 기대하는 게 낫지 않겠냐"고 말해 폭소케 했다.


이수지는 "(지갑 선물 받고) 진짜 감동 받았겠다"라며 부러워했고, 전소민은 "(명품 선물은) 처음이었다. 심지어 샤넬 지갑이다. 오랫동안 사용하고 있고 그럴수록 더 빛이 나는 것 같다"고 말했다.

전소민과 핑크빛 기류를 형성했던 탁재훈은 "앞으로 내 앞에서는 그 지갑을 안 썼으면 좋겠다. 질투는 아니고 내가 더 좋은 선물 해 드리겠다"며 질투하는 모습을 보였다. 전소민은 "이유 없는 선물은 괜찮다"며 사양했지만, 탁재훈은 "이유가 있으니까 선물하는 거 아니겠냐. 재석이가 선물한 것도 의미가 없는 것 아니냐"고 말했다.

전소민이 "같이 프로그램 잘 끝내고 크리스마스 겸 고생했다고 해준 거니까"라고 설명하자, 탁재훈은 "그런 거에 감동하냐. 앞으로 감동 많이 할 거다. 펑펑 울 거다"라며 플러팅해 눈길을 끌었다.

