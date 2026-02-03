'1610억 사나이' 이정후, 조카 바보 인증…"왜 이렇게 귀여운거야"('슈돌')

기사입력 2026-02-03 08:18


사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '바람의 아들' 이종범과 '바람의 증손자' 생후 25개월 고태현이 첫 등장한다.

4일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 607회는 '레전드 할아버지의 육아일기' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. '슈퍼 그랜파' 이종범, 외손자 생후 25개월 고태현이 '슈돌'에 첫 등장할 예정으로, 이종범이 보여줄 손자 토탈 케어에 관심이 집중된다.

특히 외할아버지는 바람의 아들 이종범, 외삼촌은 1610억을 받으며 메이저리그로 진출한 메이저리거 이정후, 아빠는 2023년 엘지 트윈스 우승의 주역 투수 고우석으로 야구 명문가에서 태어난 태현이가 첫 등장부터 야구 황금 DNA를 보유한 피지컬 베이비임을 인증해 눈길을 끈다.

태현이는 튼튼한 장딴지를 자랑하며 거침없이 스탭퍼를 타는 것은 물론, 할아버지를 뒤에 태우고 장난감 자동차까지 운전하며 범상치 않은 파워를 뽐낸다. 이에 이종범은 "태현이의 피지컬은 상위 0.01%"라며 "체지방보다 근육량이 뛰어나다"라고 흐뭇한 미소를 짓는다고. 손자의 황금 DNA를 간파한 이종범은 "태현아 야구 할까?"라며 태현이만을 위한 특별 타격 지도에 돌입한다. 과연 야구 명문가의 슈퍼 베이비 태현이가 야구에 흥미를 느낄 지 궁금증을 자극한다.

그런가 하면, 외삼촌 이정후는 하나뿐인 조카 태현이를 보기 위해 바쁜 스케줄 속에서도 본가를 방문한다. 이정후는 "왜 이렇게 귀여운거야~"라며 태현이를 향해 꿀이 뚝뚝 떨어지는 눈빛을 보내고 온 몸으로 놀아주며 남다른 조카사랑을 드러낸다. 랄랄은 이정후의 등장에 "너무 잘생겼다"라며 무한 감탄하고, 김종민은 이정후의 삼촌모드에 "이정후 선수가 장난기가 많은 것 같다"라며 웃음을 터뜨렸다는 후문. 야구 레전드 할아버지 이종범과 야구 명문가 슈퍼 베이비 손자 고태현, 메이저리거 외삼촌 이정후의 일상은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

