[SC리뷰] 박서진, 여동생 인기에 질투하나 "나보다 많아져, 광고도 내 선에서 킬" ('말자쇼')
|
|
|2025 KBS 연예대상이 20일 서울 여의도 KBS에서 열렸다. 박서진이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.20/
|
|
|사진 출처=KBS
[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 박서진이 '말자쇼'에 출연해 고민을 털어놨다.
2일 방송한 KBS2 '말자쇼'는 '혈육 특집'으로 꾸며졌다. "원수 같은 내 동생을 호적에서 파고 싶다"는 사연부터 "나 몰래 오빠만 챙겨준 부모님께 서운하다"는 고민까지 혈육과 관련한 다양한 고민 사연들로 이야기꽃을 피웠다.
'말자 할매' 김영희는 자신과 남동생 사이에 있었던 에피소드를 꺼내 관객들의 공감대를 높였다. 특히 김영희는 "상견례 날 동생이 남편에게 몰래 다가가서 '지금 도망가'라고 말했다"라며 "그땐 진짜 호적에서 파버리고 싶었다"라고 이야기해 폭소를 유발했다. 또한 "그땐 막 웃었던 남편이 지금은 '처남 말 들을걸' 후회한다"라고 너스레를 떨어 재미를 더했다.
김영희는 "그래도 혈육이다. 이럴 때 밉고 저럴 때 밉다고 해도 끊을 수 없는 혈육의 끈으로 가는 것"이라고 강조했다.
'공감 게스트'로 출연한 박서진도 여동생과의 일화를 전했다. 그는 검정고시에서 3년간 불합격을 받는 동생이 답답해 변호사를 만나 호적에서 동생을 팔 수 있는지 물어봤다고 고백해 모두를 놀라게 했다. 이어 그는 "변호사가 고소는 할 수 있다고 했는데, 동생이 '소송해라, 난 너한테 줄 돈 없다'라고 당당하게 말하더라"라고 전해 웃음을 자아냈다.
또한 박서진은 동생이 자신보다 인기가 많아지는 것 같아 고민이라며, 함께 방송에 출연하자마자 동생에게 광고 제안이 왔었다고 밝혔다. 박서진은 "기분 나빠서 내 선에서 거절하고 있다"라고 너스레를 떤 뒤 "'말자쇼'도 같이 출연해달라고 했는데 거절했다"라고 '현실 오빠'의 면모를 보여줬다.
이날 '말자쇼'에서는 김영희, 박서진뿐만 아니라 현장 관객들도 각자의 혈육 에피소드를 공유하며 하나 되는 시간을 가졌다.
한편, KBS2 '말자쇼'는 매주 월요일 오후 10시 방송한다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.