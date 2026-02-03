"퀸의 남자를 넘봐?" 김민지, 최미나수에 화끈한 경고..'솔로지옥5' 도파민 수직상승

기사입력 2026-02-03 08:58


[스포츠조선 문지연 기자] 명장면과 명대사를 터뜨리고있는 '솔로지옥5'가 클라이맥스로 치닫는다.

커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴 섬, '지옥도'에서 펼쳐질 솔로들의 솔직하고 화끈한 데이팅 리얼리티쇼 '솔로지옥' 시즌5가 3일 엇갈린 감정이 격하게 맞부딪히는 8-10회를 공개한다.

지난달 27일 공개한 '솔로지옥' 시즌 5, 5-7회에서는 솔로들의 마음이 거세게 흔들린 진실게임 이후 지옥도가 한층 달아올랐다. 송승일을 사이에 둔 김민지와 최미나수의 미묘한 신경전, 김고은을 향한 신현우-우성민-조이건의 직진은 러브라인의 판도를 계속 흔들었다. 김재진과 윤현제 역시 각기 다른 방식의 플러팅으로 이주영에게 호감을 드러내며 설렘을 자극했다. 무엇보다 '쌍메기' 조이건과 이하은의 합류는 지옥도 텐션을 더욱 팽팽히 잡아당겼다.

그런 가운데 3일 공개되는 8-10회에서는 반전을 거듭하는 솔로들의 선택이 그려진다. 특히 감정이 극한으로 치달은 김민지와 최미나수가 또 한 번 부딪힌다고. "퀸의 남자를 넘봐?"라는 김민지의 화끈한 경고에 "나 만만한 사람은 아니야"라고 맞받아치는 최미나수. 화끈한 두 사람의 감정 충돌이 러브라인에 어떤 변화를 가져올지 궁금해진다. 여기에 여자 솔로들의 첫 게임은 도파민을 수직상승 시킬 전망이다. 특히 지옥도가 뜨거워진 만큼 더 달콤하고 과감해진 천국도 데이트는 관계의 흐름을 또 한 번 뒤집는다. "오래오래 회자될 수영장 씬이 탄생했다"라고 앞서 덱스가 손꼽은 천국도 최고의 명장면도 공개된다. 과연 '연프 마스터' 5MC마저 예측을 포기하게 만든 솔로들의 알 수 없는 마음이 어디로 향할지 귀추가 주목된다.

김재원, 김정현, 박수지 PD는 "3주차는 감정이 한층 증폭된다. 사랑 앞에서 여자 솔로들의 솔직한 경쟁심이 자연스럽게 드러나는 순간들이 있다"라면서 "이번 시즌에서만 볼 수 있는 미묘한 긴장감을 기대해달라"고 전했다. 이어 "후반부로 향해가는 만큼, 농도 짙은 천국도 장면도 기대하셔도 좋을 것"이라며 도파민 터지는 천국도의 밤을 기대케 했다.

'솔로지옥' 시즌5 8-10회는 3일 넷플릭스에서 만날 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

