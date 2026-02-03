김다영, '14살 차' ♥배성재와 결혼 고충 "간병이 일상 될 수도"
[스포츠조선 이우주 기자] 김다영 SBS 아나운서가 남편 배성재와 '간병 데이트'를 한 이유를 밝혔다.
김다영의 유튜브 채널에서는 '14살 차 간병 데이트 썰'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
배성재와 함께 SBS 전 사장을 만난 김다영은 "저희끼리는 농담을 많이 한다"며 "연애 할 때 한 번 (배성재가) 아픈 적이 있었다. 고열이 와서 옮는다고 가라고 했는데 '어차피 이런 일이 있을 건데 간병 데이트를 해보자. 우리 일상이 될 수 있다' 해서 간병해주고 닦아주고 먹이고 했다"고 떠올렸다.
이에 배성재는 "뭘 닦아주냐. 닦아주긴"이라고 발끈했고 김다영은 "땀 같은 거. 내가 뭘 닦아주겠냐"고 황급히 해명했다. SBS 전 사장 역시 "제스처가 몸을 닦아주는 듯한 모습이었다"며 웃음을 터뜨렸다.
배성재는 "갑자기 옆에 있다가 혼자서 우는 거다. 그래서 '이거 간병체험이 아니라 임종 체험 같다'고 했다. 누워있는데 옆에서 우니까"라고 농담했다. 이에 김다영은 "슬픈 거다. 만약 그런 날이 온다면 슬플 수도 있겠다"고 털어놨다.
한편, 김다영 SBS 아나운서는 배성재와 14살 차이를 극복하고 2년간 열애, 지난해 5월 결혼했다. 두 사람은 결혼식을 생략, 가족 식사로 결혼식을 대신했다.
