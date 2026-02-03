이수만 돌아온다…경업금지 만료 후. 국내 첫 카드는 '보이그룹'[SC이슈…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 이수만 전 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서의 경업 금지 만료 시점이 다가오면서, 그의 국내 복귀에 가요계의 관심이 집중되고 있다.
경업 금지 기간 동안 이수만은 해외를 중심으로 활동했다. 2024년 싱가포르에 본사를 둔 A2O엔터테인먼트를 설립하고, 걸그룹 A2O MAY를 론칭해 중국과 미국 시장을 중심으로 활동을 지원했다. 이수만이 직접 기획한 그룹답게, 업계 안팎에서는 '확신의 SM상' 계보를 잇는 비주얼이라는 평가도 나왔다.
무엇보다 이번 보이그룹은 이수만이 NCT 이후 처음으로 선보이는 남자 그룹이라는 점에서 업계의 이목이 쏠린다. 이수만은 SM 시절부터 '컬처 테크놀로지(CT)'와 세계관 전략을 구축해 H.O.T., 동방신기, 소녀시대, 슈퍼주니어, f(x),샤이니, 엑소, NCT 등 다수의 글로벌 그룹을 성공시킨 인물이다.
A2O 체제에서는 '잘파 팝(Zalpha-Pop)'을 키워드로, Z세대와 알파세대를 아우르는 확장된 세계관 실험을 예고해왔다.
