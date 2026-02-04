김구라, 해병대 전역 子 '큰절'에 뭉클..그리 "사랑하는 부모님께 돌아가라는 명 받아"(라스)
[스포츠조선 김소희 기자]김구라의 아들 그리가 전역과 동시에 예능으로 직행하며 변함없는 존재감을 드러냈다.
4일 MBC 예능 프로그램 '라디오스타' 공식 유튜브 채널에는 '그리, 전역 4시간 만에 라스 출석 "필~승!!!"'이라는 제목의 선공개 영상이 공개됐다.
영상 속 그리는 해병대 제대 후 불과 4시간 만에 '라디오스타' 녹화에 합류했다고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 그는 칼각으로 시청자에게 인사를 건넸고, 이를 지켜보던 아버지 김구라는 "나쁘지 않다"며 흐뭇한 미소를 지었다.
그리는 "필승!"이라는 힘찬 경례와 함께 "신고합니다. 자랑스러운 대한민국 귀신 잡는 해병대 청룡 병장 김동현은 2024년 7월 29일부터 2026년 1월 28일까지, 549일간의 군 복무를 마치고 사랑하는 부모님 품으로 돌아가라는 명을 받았습니다"라며 김구라를 향해 각 잡힌 전역 신고를 해 웃음과 박수를 동시에 자아냈다.
이를 지켜보던 조혜련은 "내 아들 같아"라며 감정이 북받친 듯 눈물을 보였고, 김구라는 "내가 울어야지 왜 네가 우느냐"며 특유의 너스레로 응수했다. 그러나 이내 촉촉해진 눈가가 부자의 재회를 더욱 뭉클하게 만들었다.
이어 그리는 "마지막으로 해병은 무릎을 절대 꿇지 않지만, 사랑하는 아버지께 큰절 한 번 올리겠다"며 정성스레 큰절을 올렸다. 김구라는 "첫 휴가 나왔을 때 받았어야 하는 건데 그냥 넘어갔다"며 어색한 반응을 보이더니, 이내 꽃 목걸이를 직접 걸어주며 아버지다운 모습을 보였다.
주변에서 포옹을 권하자 김구라는 "김동현 첫 키스를 검색하면 고등학교 1학년 때 나랑 뽀뽀한 게 아직도 떠돌아다닌다"며 "그래서 오랜만에 한 번 더 하려고 한다"고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 그리는 질색하며 뒷걸음질을 쳐 폭소를 유발했다.
한편 그리의 전역 후 첫 예능 나들이가 담긴 '라디오스타'는 4일 오후 10시 30분 MBC를 통해 방송된다.
