[청룡랭킹] 김유정, 2026년 첫 1위의 주인공...팬들의 선택 받았다

기사입력 2026-02-04 15:00


[청룡랭킹] 김유정, 2026년 첫 1위의 주인공...팬들의 선택 받았다
출처=김유정 인스타그램

배우 김유정이 2026년 첫 청룡랭킹 왕좌의 주인공이 됐다.

김유정은 지난 29일 종료 된 청룡랭킹 투표에서 48.78%의 득표율을 기록하며 1위를 차지했다.

2위 김혜윤은 40.91%로 뒷심에서 밀리며 아쉽게 2위에 만족해야 했다.

새해 첫 청룡랭킹 상위권 최종 순위는 1위 김유정(48.78%), 2위 김혜윤(40.91%), 3위 김소현(2.55%) 순으로 마무리 됐다.

김유정은 과반에 육박하는 팬들의 지지를 받아 청룡랭킹 강자 김혜윤을 제치고 1위에 오르며 새해 벽두부터 '대세 배우'의 저력을 과시했다.

이번 청룡랭킹 1위를 차지한 김유정은 2003년 CF로 데뷔해 이듬해 영화 'DMZ, 비무장지대'로 연기 활동을 시작했다.

김유정은 아역 시절부터 성인 연기자에 이르기까지 쉼 없이 변신하며 대중의 신뢰를 쌓아왔다.

'해를 품은 달', '구르미 그린 달빛', '편의점 샛별이' 등 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주며 많은 팬들의 사랑을 받고 있다.


[청룡랭킹] 김유정, 2026년 첫 1위의 주인공...팬들의 선택 받았다
출처=김유정 인스타그램

특히 최신작인 티빙 오리지널 시리즈 '친애하는 X'에서의 파격 변신이 결정적이었다. 김유정은 소시오패스 '백아진' 역을 맡아 기존의 청순한 이미지를 벗고 서늘한 악역 연기를 완벽하게 소화해 호평받았다.

2026년 새해 첫 청룡랭킹 1위 타이틀을 차지한 김유정의 활동에 팬들의 관심이 집중되고 있다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 활동 중단에도 방송은 간다…'운명전쟁49' 공개 강행

2.

김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

3.

"니가 왜 유튜브에서 나와"…영탁, 개인 유튜브 채널 '박영탁' 개설→피규어가 취미였어? 색다른 재미 '쏠쏠'

4.

김선호 측 '탈세 의혹'에 "법인 운영 당시 무지했다...깊이 반성 중" [전문](공식입장)

5.

故 서희원 잃은 구준엽, 직접 찾아가보니..."희원이는 더 힘들다" 1년째 오열 (셀럽병사)

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 활동 중단에도 방송은 간다…'운명전쟁49' 공개 강행

2.

김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

3.

"니가 왜 유튜브에서 나와"…영탁, 개인 유튜브 채널 '박영탁' 개설→피규어가 취미였어? 색다른 재미 '쏠쏠'

4.

김선호 측 '탈세 의혹'에 "법인 운영 당시 무지했다...깊이 반성 중" [전문](공식입장)

5.

故 서희원 잃은 구준엽, 직접 찾아가보니..."희원이는 더 힘들다" 1년째 오열 (셀럽병사)

스포츠 많이본뉴스
1.

"쫄지도 떨지도 않는 '세상당당' 원팀 코리아!" 유승민 대한체육회장, 'K-스포츠 수장'으로 9번째 올림픽 도전! 밀라노 출국 결연한 각오 'K-스포츠의 자신감으로'[현장 인터뷰X밀라노-코르티나 올림픽]

2.

"미국의 민간인 2명 살해. 어떻게 변호할 수 있나" 펩 과르디올라 감독의 일침. 미국 총격사건 작심 비판

3.

'다저스 1조 투자한 이유' 오타니가 쓴 동화책, 출간 하자마자 베스트셀러 1위

4.

'송성문 초대박' 미쳤다! 'SD 주전 2루수' 기회 잡는다…올스타 선수 정리 예고→'좌완 에이스' 확보 위한 과감한 도박

5.

아직도 139km인데 "만족스럽다"고? 2연패 위한 마무리의 숙제는 좌타자 잡기

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.