서하얀, ♥임창정 전처 아들까지...5형제 육아 고백 "남편은 우선 내 편"

기사입력 2026-02-04 15:38


[스포츠조선 김수현기자] 가수 임창정의 아내 서하얀이 아들 5명을 양육하는 고충을 털어놓았다.

4일 서하얀은 이른 아침부터 Q&A 토너를 열고 그간 그에 대해 궁금했던 질문들에 답해주는 시간을 가졌다.


서하얀은 '몸매 유지법을 알려달라'는 첫 번째 질문에 "우선 남자아이를 키웁니다.."라며 너스레를 떨었다.

또 '애들이 짜증부릴 때 어떻게 대처하시나요'에는 "남편은 우선 제 편이 되구요. 저희는 아이들에게 포인트 제도를 도입하여... -10점 -5점 -1점씩 주면서 하고 싶은 것에 더더욱 제한을 둡니다"라 답했다.


한편 서하얀은 지난 2017년 18살 연상 임창정과 결혼해 두 아들을 낳았다.

또한 서하얀은 임창정이 전처와의 사이에서 낳은 세 아들까지, 총 다섯 아들을 양육 중이다.

shyun@sportschosun.com

