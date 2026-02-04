'카트라이더 러쉬플러스', 시즌37 '디저트' 업데이트 실시

넥슨은 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'에 시즌37 '디저트' 업데이트를 실시했다고 4일 밝혔다.
이번 신규 시즌 업데이트에서는 디저트를 소재로 한 다양한 콘텐츠와 아이템을 선보인다. 우선 신규 트랙 '공동묘지 절망의 카타콤'을 업데이트 했으며, 오는 19일 '아이스 펭귄전사 눈덩이 공격'을 추가할 예정이다. 또 '세이버 오라클', '세이버 아크' 카트와 '프리덤 코튼' 카트를 비롯해 '고릴라에 바나나', '초코 캔디' 아이템 카트 5종 등 각종 신규 카트를 추가했다. '스위트 코코', '캐비어 다오', '애플파이 케피' 등 신규 캐릭터 5종과 '프리덤 구미호' 플라잉 펫, '초코볼' 플라잉 펫 등 펫 3종도 만나볼 수 있다.
이와 함께 레스토랑을 통해 러쉬팜 코인과 경험치를 얻을 수 있는 신규 콘텐츠 '러쉬팜 레스토랑'을 추가했다. 별도의 조작 없이 고용한 요리사와 서빙 직원이 자동으로 레스토랑을 운영하며 요리를 판매하는 방식으로 간편하게 즐길 수 있다. 시즌 기간 매주 금, 토, 일요일에는 레스토랑 요리 및 러쉬팜 코인이 50% 증가하는 혜택을 제공한다.
이외에도 다양한 보상을 선물하는 이벤트를 실시한다. 2월 15일까지 게임 접속, 랭킹전 1회 참여 등의 미션 완료 횟수에 따라 '팝콘 톡톡 스키드', '워터멜론 팝 풍선' 등의 보상을 획득할 수 있으며, 3월 31일까지 각종 미션에 참여하면 'S37 세이버 선택 상자(영구)', '에너지 크리스탈' 등 보상과 교환 가능한 'S37 카트 센터 조각'을 얻을 수 있다.
한편 복귀 이용자들을 위해 전용 이벤트인 '복귀 수첩'을 통해 레벨마다 각종 아이템 보상을 지급하며, 특정 단계에서는 원하는 보상을 얻을 수 있도록 선택 옵션을 제공한다. 특정 조건을 만족하면 MAX 카트를 기간제로 지원하고, 획득 가능한 MAX 카트 종류는 관리 기능에서 선택할 수 있다. 멀티 대전 1회 완료 시에는 모든 MAX 카트의 사용 기간을 1일 연장할 수 있다. 이외에 복귀 전용 이벤트와 혜택을 직관적으로 확인할 수 있도록 복귀 페이지 탭을 개편해 편의성을 높였다.
한편 '뽀롱뽀롱 뽀로로'와의 컬래버레이션 업데이트를 6일 선보일 예정으로, 다양한 컬래버레이션 콘텐츠를 통해 색다른 즐거움을 줄 예정이라고 전했다.