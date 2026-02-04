'카트라이더 러쉬플러스', 시즌37 '디저트' 업데이트 실시

기사입력 2026-02-04 16:05


'카트라이더 러쉬플러스', 시즌37 '디저트' 업데이트 실시

'카트라이더 러쉬플러스', 시즌37 '디저트' 업데이트 실시



넥슨은 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'에 시즌37 '디저트' 업데이트를 실시했다고 4일 밝혔다.

이번 신규 시즌 업데이트에서는 디저트를 소재로 한 다양한 콘텐츠와 아이템을 선보인다. 우선 신규 트랙 '공동묘지 절망의 카타콤'을 업데이트 했으며, 오는 19일 '아이스 펭귄전사 눈덩이 공격'을 추가할 예정이다. 또 '세이버 오라클', '세이버 아크' 카트와 '프리덤 코튼' 카트를 비롯해 '고릴라에 바나나', '초코 캔디' 아이템 카트 5종 등 각종 신규 카트를 추가했다. '스위트 코코', '캐비어 다오', '애플파이 케피' 등 신규 캐릭터 5종과 '프리덤 구미호' 플라잉 펫, '초코볼' 플라잉 펫 등 펫 3종도 만나볼 수 있다.

이와 함께 레스토랑을 통해 러쉬팜 코인과 경험치를 얻을 수 있는 신규 콘텐츠 '러쉬팜 레스토랑'을 추가했다. 별도의 조작 없이 고용한 요리사와 서빙 직원이 자동으로 레스토랑을 운영하며 요리를 판매하는 방식으로 간편하게 즐길 수 있다. 시즌 기간 매주 금, 토, 일요일에는 레스토랑 요리 및 러쉬팜 코인이 50% 증가하는 혜택을 제공한다.

이외에도 다양한 보상을 선물하는 이벤트를 실시한다. 2월 15일까지 게임 접속, 랭킹전 1회 참여 등의 미션 완료 횟수에 따라 '팝콘 톡톡 스키드', '워터멜론 팝 풍선' 등의 보상을 획득할 수 있으며, 3월 31일까지 각종 미션에 참여하면 'S37 세이버 선택 상자(영구)', '에너지 크리스탈' 등 보상과 교환 가능한 'S37 카트 센터 조각'을 얻을 수 있다.

한편 복귀 이용자들을 위해 전용 이벤트인 '복귀 수첩'을 통해 레벨마다 각종 아이템 보상을 지급하며, 특정 단계에서는 원하는 보상을 얻을 수 있도록 선택 옵션을 제공한다. 특정 조건을 만족하면 MAX 카트를 기간제로 지원하고, 획득 가능한 MAX 카트 종류는 관리 기능에서 선택할 수 있다. 멀티 대전 1회 완료 시에는 모든 MAX 카트의 사용 기간을 1일 연장할 수 있다. 이외에 복귀 전용 이벤트와 혜택을 직관적으로 확인할 수 있도록 복귀 페이지 탭을 개편해 편의성을 높였다.

한편 '뽀롱뽀롱 뽀로로'와의 컬래버레이션 업데이트를 6일 선보일 예정으로, 다양한 컬래버레이션 콘텐츠를 통해 색다른 즐거움을 줄 예정이라고 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

2.

'성형 1억' 이세영, 완전 딴 사람 됐다...달라진 얼굴 '새 프로필 사진' 공개

3.

이덕화, 지체장애 3급 판정 받았다 "오토바이 사고로 50번 대수술"(유퀴즈)

4.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

5.

'싱글맘' 한그루, 가족 떠난 뒤에야 찍었다..후회가 만든 사진

연예 많이본뉴스
1.

김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

2.

'성형 1억' 이세영, 완전 딴 사람 됐다...달라진 얼굴 '새 프로필 사진' 공개

3.

이덕화, 지체장애 3급 판정 받았다 "오토바이 사고로 50번 대수술"(유퀴즈)

4.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

5.

'싱글맘' 한그루, 가족 떠난 뒤에야 찍었다..후회가 만든 사진

스포츠 많이본뉴스
1.

"미국의 민간인 2명 살해. 어떻게 변호할 수 있나" 펩 과르디올라 감독의 일침. 미국 총격사건 작심 비판

2.

'와 칭찬일색' KIA 80억 공백, 진짜 2억으로 막나…"외국인이면 화려할 줄 알았거든요?"[아마미 현장]

3.

'송성문 초대박' 미쳤다! 'SD 주전 2루수' 기회 잡는다…올스타 선수 정리 예고→'좌완 에이스' 확보 위한 과감한 도박

4.

'김하성-송성문 쇼크' 류지현 감독 왜 별 걱정 안하나 했더니...더 무서운 마이너 홈런왕이 있었네

5.

전준우의 영원한 롤모델, 호타준족의 상징인 전설...왜 메츠와 함께 HOF행 택했나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.