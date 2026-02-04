'저니 오브 모나크', 신규 월드 '티칼' 오픈하고 다양한 이벤트 실시

기사입력 2026-02-04 16:24


'저니 오브 모나크', 신규 월드 '티칼' 오픈하고 다양한 이벤트 실시



엔씨소프트는 방치형 MMORPG '저니 오브 모나크(Journey of Monarch)'에서 신규 월드 '티칼'을 오픈하고 신규 및 복귀 이용자를 위한 이벤트를 진행한다.

우선 신규 리버스(Rebirth) 월드 '티칼'를 오픈했다. 기존 월드와 다른 속도로 콘텐츠가 제공되며, 병영과 결투장 콘텐츠 등의 매칭이 해당 월드 내에서만 이루어진다. 신규 이용자는 티칼 월드에 자동으로 배치된다. 티칼 월드에서 여정을 시작하는 이용자는 다양한 전용 혜택을 누린다. 신규 월드 전용 '부스팅 룰렛'을 통해 성장에 필요한 각종 재화와 '광고제거 월정액 패키지'를 받을 수 있다. 신화 카드를 얻을 수 있는 '신화 획득 다이아 룰렛'도 제공된다.

티칼 월드 오픈을 기념해 모든 이용자에게 특별 쿠폰이 지급된다. '저니 오브 모나크' 공식 홈페이지 공지사항을 통해 공개된 쿠폰 코드를 입력해 신화 영웅 선택 상자, 신화 마법인형 선택 상자 등 성장에 도움이 되는 아이템을 받을 수 있다. 쿠폰은 모든 월드에서 계정당 1회 사용 가능하다.

다양한 이벤트도 선보인다. 4일부터 모든 월드에서 스테이지 돌파에 필요한 몬스터 처치 수량이 1/4로 감소하는 '스테이지 부스팅 이벤트'가 진행된다. 기존 월드는 11일, 티칼 월드는 18일 정기점검 전까지 이벤트가 적용된다.

복귀 이용자를 위한 이벤트 '귀환 군주 정착 지원 혜택'도 마련된다. 28일 이상 '저니 오브 모나크'에 접속하지 않은 복귀 이용자는 최대 35일 동안 스테이지를 돌파해 신규 신화 등급 아이템 '도전자의 장비', 린드비오르 세트 장비 선택 상자, 발라카스 세트 장비 선택 상자 등으로 구성된 '귀환 군주 장비 선택 상자'를 받을 수 있다.

설날을 기념하는 보드게임과 이벤트 던전도 추가됐다. 2001 스테이지를 돌파한 이용자는 19일까지 '오싹한 설날 보드게임'에 참여해 다양한 보상을 수령할 수 있다. 또 25일까지는 '오싹한 설날 던전'이 운영되며, 공략에 성공 시 '오싹한 설날 주화'와 '오싹한 설날 보드게임 주사위'가 지급된다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

2.

이덕화, 지체장애 3급 판정 받았다 "오토바이 사고로 50번 대수술"(유퀴즈)

3.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

4.

'손연재♥' 금융맨 남편, '선 넘은 조언'..전국대 아내에 운동 훈수

5.

'싱글맘' 한그루, 가족 떠난 뒤에야 찍었다..후회가 만든 사진

연예 많이본뉴스
1.

김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

2.

이덕화, 지체장애 3급 판정 받았다 "오토바이 사고로 50번 대수술"(유퀴즈)

3.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

4.

'손연재♥' 금융맨 남편, '선 넘은 조언'..전국대 아내에 운동 훈수

5.

'싱글맘' 한그루, 가족 떠난 뒤에야 찍었다..후회가 만든 사진

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 칭찬일색' KIA 80억 공백, 진짜 2억으로 막나…"외국인이면 화려할 줄 알았거든요?"[아마미 현장]

2.

'김하성-송성문 쇼크' 류지현 감독 왜 별 걱정 안하나 했더니...더 무서운 마이너 홈런왕이 있었네

3.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

4.

전준우의 영원한 롤모델, 호타준족의 상징인 전설...왜 메츠와 함께 HOF행 택했나

5.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.