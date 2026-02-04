'재혼' 김준호, ♥김지민과 '쇼윈도 부부설'에 입열었다 "일부 인정"
[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김준호가 김지민과의 신혼 생활을 언급해 눈길을 끌었다.
4일 MBN '김주하의 데이앤나잇'은 오는 7일 방송분 예고편을 공개했다. 이날 예고편에는 코미디언 심형래와 김준호가 게스트로 출연했다.
예고편에서 김주하는 "결혼은 판단력이 부족해서, 재혼은 기억력이 부족해서 한다고 하지 않냐"며 김준호를 향해 "두 가지가 다 나쁜 분"이라고 소개해 웃음을 자아냈다. 이에 심형래는 "누가 재혼을 했냐, 너 재혼이었냐. 나는 정말 몰랐다"고 황당해했고, 김주하는 "모르실 만하다. 결혼식 초대 안 했다"고 덧붙여 다시 한 번 폭소를 유발했다.
김준호는 이어 김지민과 관련한 '쇼윈도 부부설'에 대해서도 입을 열며 "일부는 인정한다"고 쿨하게 답해 패널들을 당황하게 만들었다.
또 이날 방송에서는 심형래의 성형수술 고백도 화제를 모았다. 안면거상술을 두 차례 받았다는 심형래에게 김준호는 "나중에 소개할 때 개그계의 거장 말고, 개그계 '거상'이라고 소개하라"고 농담해 웃음을 더했다.
한편 코미디언 심형래와 김준호가 출연하는 MBN '김주하의 데이앤나잇'은 오는 7일 토요일 밤 9시 40분에 방송된다.
