류승완 감독 "'휴민트'는 근사한 영화, 정말 잘하는 영화쟁이들이 모여 최대 능력치 발휘"

4일 용산CGV에서 열린 영화 '휴민트'의 언론 시사회. 류승완 감독이 인사말을 하고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.04/
[스포츠조선 안소윤 기자] 류승완 감독이 영화 '휴민트' 개봉을 앞둔 소감을 전했다.
류승완 감독은 4일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '휴민트' 언론·배급 시사회에서 "정말 잘하는 영화쟁이들이 모여 자신들의 능력치를 최대로 발휘했다"고 했다.
11일 개봉하는 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 담은 영화로, '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다.
류 감독은 '휴민트'를 개봉 앞둔 소감에 대해 "오늘만큼 떨리는 날이 잘 없다. 어제도 잠을 설쳤다. 현장에서 영화를 만드는 내내 각별함을 느꼈다"며 "여기 있는 배우들을 중심으로 모두가 똘똘 뭉친 현장이어서 연출하는 사람으로서, 좋았던 기억보다 감사함이 큰 현장이었다. 라트비아 현지 크루들도 모두 열심히 노력해 줘서 그들의 얼굴도 하나하나 다 기억에 남는다"고 전했다.
이어 설 연휴 극장가에 출격을 앞둔 소감을 묻자, 그는 "잘 믿기시지 않겠지만, 올해 설 연휴에 개봉하는 영화를 만드는 분들과 다 친하다. 장항준 감독과도 친하고, 김태용 감독은 함께 일도 했다. 그래서 저의 바람은 이번 연휴가 기니까, 관객 분들이 한국영화를 예쁘게 다 봐주셨으면 좋겠다"며 "정말 잘하는 영화쟁이들이 모여 자신들의 능력치를 최대로 뽑아냈다. 관객 분들이 보시기에 근사하다 싶을 정도로 열심히 만들었다"고 전했다.