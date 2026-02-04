자식농사 대박이라더니…정시아 "시父 백윤식과 17년 동거보다, 딸 중2병이 더 무서워"

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정시아가 시아버지 백윤식과의 동거 17년보다 더 낯설고 무서운 존재로 '중2 딸의 사춘기'를 꼽아 웃음을 자아냈다.
4일 공개된 케이윌 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에는 정시아가 출연한 영상이 공개됐다.
이날 정시아는 "아들 준우는 중1 때 사춘기가 한 3개월 왔다가 지나갔는데, 딸 서우는 중2라 이제 '중2병'이 왔다"며 집 안 분위기가 확 달라졌다고 털어놨다.
정시아가 전한 '중2 딸'의 룰은 명확했다. "방문 노크하고 들어와", "내가 없을 때 내 방 들어가지 마", "청소 안 해도 돼" 같은 '선 긋기'가 시작됐다는 것. 특히 그림을 그리는 딸 서우가 작품을 완성한 뒤 엄마의 한마디에도 "자기 작품 함부로 평가하지 말라"고 말해 정시아를 당황하게 했다.
또한 유튜브를 막 시작한 정시아는 딸과 전시를 보러 가는 콘텐츠를 찍고 싶었지만, 그마저도 "허락을 받아야 찍을 수 있다"며 "며칠 전부터 가슴이 콩딱콩딱 뛰었다"고 고백했다. 결국 남편 백도빈에게 "오빠가 좀 얘기해 봐. 엄마 좀 도와주라고"라며 도움까지 요청했다는 뒷이야기도 덧붙여 눈길을 끌었다.
앞서 정시아는 첫째 아들 준우의 사춘기 시절도 '충격 실화'로 풀었다. 길에서 마주쳤는데 "아는 척을 안 하고, 모르는 사람처럼 지나갔다"는 것. 정시아는 "연애할 때 헤어질 때처럼 심장이 아프더라. 집에 가서 남편 붙잡고 울었다"며 당시를 떠올렸다. 다만 "지금은 사춘기가 없다. 운동을 하다 보니 감사함을 알아서 그런지 그때 3개월로 끝났다"고 전했다.
그런가 하면, 정시아는 시아버지와 함께 사는 생활에 대해서도 "불편함을 크게 느끼지 못했는데, 주변 얘기를 들어보니 내가 조금 다르긴 하더라"며 "사람들은 집을 나갈 때 옷을 갈아 입지만, 저는 방문을 나갈 때 옷을 갈아 입는다", "거실 소파에 누워 TV 본 적이 17년 동안 없다"고 현실적인 시집살이를 말해 모두를 놀라게 했다. 그러면서도 "가족 간의 배려"라며 담담하게 받아들였다고 덧붙였다.
한편 정시아는 배우 백윤식 아들인 백도빈과 결혼해 슬하에 1남1녀를 두고 있다. 아들 준우 군은 프로농구 선수를 목표로 활동 중이며, 딸 서우 양은 11세에 그림책 작가로 데뷔했으며, 현재 예원예술중학교에 재학 중이다.