[공식] ‘오겜’ 황동혁 손잡은 김혜수…쿠팡플레이 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’ 제작 확정

최종수정 2026-02-05 09:39

[스포츠조선 조민정 기자] 쿠팡플레이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'가 제작 확정과 함께 압도적인 캐스팅을 공개했다.

쿠팡플레이 새 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 걷잡을 수 없는 비밀로 얽히며 폭주하는 블랙코미디. 불륜은 시작일 뿐, 더 큰 사건이 연쇄적으로 터진다.

먼저 김혜수가 더 큰 성공을 갈망하는 인테리어 회사 CEO이자 인기 인플루언서 '경희'로 변신한다. 매 작품마다 캐릭터를 갈아치워온 김혜수가 이번엔 욕망 덩어리 사업가로 판을 흔든다.

조여정은 경희의 앞집 이웃이자 피부과 원장 '수정' 역을 맡는다. 딸을 지키기 위해서라면 무엇이든 감내하는 인물. 차분하지만 날 선 모성 서사가 긴장감을 더한다.

김지훈은 성공한 아내의 그늘에 가린 배우 남편 '재홍'을 연기한다. 겉으론 다정하지만 속은 복잡한 인물. 부부 관계의 균열을 사실적으로 그려낼 예정이다.

김재철은 수정의 전남편 '보성'으로 합류한다. 딸의 양육권을 되찾기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 집요한 캐릭터다. 강한 에너지로 극의 판을 뒤집는다.

네 사람은 불륜으로 얽힌 듯 보이지만, 숨겨진 비밀이 드러나며 예측 불가한 충돌을 이어간다. 욕망과 이해관계가 맞물리며 관계는 점점 진흙탕으로 빠져든다.

연출은 이창희 감독이 맡는다. '타인은 지옥이다', '살인자ㅇ난감' 등 밀도 높은 심리극으로 인정받은 연출자다. 블랙코미디 장르에 특유의 날 선 리듬을 더한다.


제작은 황동혁 감독이 공동 설립한 퍼스트맨 스튜디오가 담당한다. 황동혁 감독이 쇼러너 겸 제작자로 참여해 완성도를 끌어올린다. '오징어 게임' 신드롬을 만든 제작진이 다시 뭉친 셈이다.

한편 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 2026년 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

