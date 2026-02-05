정동원, 오늘(5일) 해병대 입대 전 마지막 앨범…팬들 위한 선물
|사진 제공=쇼플레이엔터테인먼트
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 정동원이 새 미니앨범을 발표하며 음악으로 팬들에게 인사를 전한다.
정동원의 새 리메이크 미니앨범 '소품집 Vol.2'가 오늘 5일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
이번 앨범은 지난 3월 정규앨범 '키다리의 선물' 이후 약 1년 만에 선보이는 신보다. 2023년 발매된 '소품집 Vol.1'의 흐름을 잇는 두 번째 리메이크 시리즈로 더욱 깊어진 정서와 의미를 담아냈다.
앨범에는 신곡 '오늘을 건너 내일 다시 만나는 길'과 변진섭의 대표곡 '너에게로 또 다시' 리메이크 버전이 더블 타이틀로 수록된다.
신곡 '오늘을 건너 내일 다시 만나는 길'은 포크 스타일의 발라드로, 방황과 멈춤의 시간을 지나고 있는 이들에게 조용한 위로를 건네는 곡이다. 더블 타이틀 '너에게로 또 다시'는 원곡의 서정성을 살리면서도 정동원의 담백한 보컬과 감정선으로 새롭게 재해석됐다.
이외에도 조항조의 '거짓말', 김광석의 '이등병의 편지', 김정수의 '당신'까지 세대를 아우르는 명곡들이 리메이크되어 앨범을 채운다. 각 곡은 원곡의 감동을 존중하면서도 현재를 살아가는 청자들에게 자연스럽게 닿을 수 있도록 재구성됐다.
특히 이번 앨범은 오는 2월 23일 해병대 입대를 앞둔 정동원이 팬들을 위해 준비한 선물 같은 앨범이다. 잠시의 이별을 앞두고 팬들에게 전하는 인사이자, 그동안 함께해온 시간에 대한 감사, 그리고 다시 만날 내일을 기약하는 마음이 앨범 전반에 담겼다.
앞서 지난 4일 공식 유튜브 채널을 통해 '오늘을 건너 내일 다시 만나는 길'의 라이브클립 비하인드 이미지 티저 영상이 공개되며 신보에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.
공개된 영상에는 캐주얼한 의상을 입은 정동원의 비하인드 이미지가 담겼으며, 곡과 어우러지는 따뜻하고 편안한 분위기의 영상은 이후 공개될 라이브클립에 대한 호기심을 자극했다.
정동원은 이번 앨범 발매와 함께 군 입대 전인 2월 13일 일산 킨텍스에서 팬들과 직접 만나는 특별한 팬콘서트를 진행한 뒤 국방의 의무를 이행할 예정이다.
한편, 정동원의 리메이크 미니앨범 '소품집 Vol.2'는 오늘 5일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
