손편지로 직접 전한 이윤진 심경..“이범수와 15년 결혼 마무리. 서로 응원할 것”[공식][전문](종합)

기사입력 2026-02-06 15:08


손편지로 직접 전한 이윤진 심경..“이범수와 15년 결혼 마무리. 서로…

손편지로 직접 전한 이윤진 심경..“이범수와 15년 결혼 마무리. 서로…

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이범수와 통역사 겸 방송인 이윤진이 15년 결혼 생활을 마무리하고 이혼했다.

6일 이범수 소속사 와이원엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 "
이범수 씨는 이혼과 관련된 법적 절차를 원만한 합의를 통해 마무리했다"며 "두 사람은 충분한 협의를 거쳐 상호 간의 오해를 해소했으며, 앞으로는 아이들의 부모로서 서로를 존중하고 응원하기로 합의했다"고 밝혔다.

소속사는 이어 "이혼 과정에서 일부 사실과 다른 추측성 보도와 왜곡된 해석이 확산된 바 있다"며 "
이범수 씨와 관련한 추측성 보도는 사실이 아니며, 당사자 간의 합의는 원만하게 이루어졌음을 분명히 밝힌다"고 강조했다. 또한 "아이들의 안정과 사생활 보호를 위해 두 사람의 결혼생활과 이혼 과정에 대한 추가적인 언급이나 추측성 보도를 삼가해 달라"고 당부했다.

이후 이윤진은 개인 계정을 통해 손편지를 공개하며 직접 심경을 전했다. 그는 "약 15년간의 결혼 생활을 마무리하고 이범수 씨와 원만한 합의를 거쳐 협의 이혼을 하게 됐다"며 "혼인 기간 동안 대화와 소통의 부재로 생겼던 서로에 대한 오해를 풀었고, 앞으로는 아이들의 부모로서 각자의 자리에서 서로를 존중하며 응원하기로 했다"고 밝혔다. 이어 "배우 이범수 씨의 앞으로의 행보에도 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.

이범수와 이윤진은 2010년 결혼해 슬하에 딸과 아들을 두었다. 지난 2024년 3월 파경 소식이 전해진 바 있다.


손편지로 직접 전한 이윤진 심경..“이범수와 15년 결혼 마무리. 서로…
다음은 이범수 공식 입장

안녕하세요 와이원엔터테인먼트입니다.

이범수 씨는 이혼과 관련된 법적 절차를 원만한 합의를 통해 마무리하였습니다.


이범수 씨와 이윤진 씨는 충분한 협의를 거쳐 상호 간의 오해를 해소하였으며, 앞으로는 자녀들의 부모로서 각자의 자리에서 서로를 존중하고 응원하기로 합의하였습니다. 이혼 절차가 진행되는 과정에서 일부 사실과 다른 추측성 보도 및 왜곡된 해석이 확산된 바 있어, 이에 대해 바로잡고자 합니다.

이범수 씨와 관련한 추측성 보도는 사실이 아니며, 당사자 간의 합의는 원만하게 이루어졌음을 분명히 밝힙니다. 이에 향후 이범수 씨 및 이윤진 씨, 그리고 가족을 향한 억측, 비난 및 허위사실 유포는 중단해 주시기를 정중히 요청드립니다.

무엇보다 자녀들의 안정과 사생활 보호를 위해, 앞으로는 두 사람의 결혼생활 및 이혼 과정에 대한 추가적인 언급이나 추측성 보도는 자제해 주시기를 부탁드립니다.

감사합니다.

다음은 이윤진 공식 입장

안녕하세요 이윤진입니다

약 15년간의 결혼 생활을 마무리하고

이범수씨와 원만한 합의를 거쳐 협의이혼을 하게 되었습니다.

혼인 기간 중 대화와 소통의 부재로 생겼던 서로에 대한 오해를 풀고, 앞으로는 자녀들의 부모로서 각자의 자리에서 서로를 존중하며 응원하기로 했습니다.

배우 이범수씨의 앞으로의 행보에도 따뜻한 응원 부탁드립니다.

감사합니다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

티파니♥변요한, 커플링 대놓고 티내네..열애 흔적 또 포착

2.

[단독]이즈나 방지민·김재원, '뮤직뱅크' 새 MC…이번에도 女아이돌+男배우 '은행장'

3.

[SC이슈] 서울대·해외 명문대 줄줄이…신동엽→정종철까지, 개그맨들 자식농사 대박났네

4.

리듬파워 지구인, 30살 동생 떠나보냈다 "마음의 병 앓고 있다면 도움 청하길"[전문]

5.

'빨간마후라' 배우 출신 이대엽 전 성남시장, 합병증 사망..오늘(6일) 11주기

연예 많이본뉴스
1.

티파니♥변요한, 커플링 대놓고 티내네..열애 흔적 또 포착

2.

[단독]이즈나 방지민·김재원, '뮤직뱅크' 새 MC…이번에도 女아이돌+男배우 '은행장'

3.

[SC이슈] 서울대·해외 명문대 줄줄이…신동엽→정종철까지, 개그맨들 자식농사 대박났네

4.

리듬파워 지구인, 30살 동생 떠나보냈다 "마음의 병 앓고 있다면 도움 청하길"[전문]

5.

'빨간마후라' 배우 출신 이대엽 전 성남시장, 합병증 사망..오늘(6일) 11주기

스포츠 많이본뉴스
1.

'문동주 대체자'는 없다 → 모두가 입을 모아 강조한 이유는

2.

"'갓'승민 회장님" '케데헌'갓 쓴 유승민 대한체육회장+한복 입은 최휘영 장관, 코리아하우스 개관식 대박[밀라노-코르티나2026]

3.

美도 걱정! '韓 야구 끝났어'→'WBC 8강'조차 기적…메이저리거 대거 합류, 한국야구 전환점 될까

4.

'충격의 어깨 통증→WBC 제외' 문동주, 결국 캠프 도중 귀국…"7일 검진→8일 재출국"

5.

[공식 인터뷰]'240억 대박 사나이' 베식타시 입단 오현규 "꿈이 이뤄졌다. '독수리 발톱 세리머니를 꼭 보여주겠다"..9일 황의조와 첫 코리안더비 기대감 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.