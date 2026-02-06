장신영, '배우 지망생' 첫째 子 졸업식 참석..♥강경준 논란 딛고 지켜낸 가족 사랑

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 장신영이 근황을 전했다.
앞서 장신영은 지난해 한 방송에 출연해 연기자의 꿈을 키우고 있는 첫째 아들에 대해 언급한 바 있다. 그는 "큰애가 고3이라 입시 준비 중"이라며 "애가 예쁘장하게 생겨서 길거리 캐스팅을 엄청 당하나 보다. 큰 기획사에서 명함도 많이 받더라. 나한테 맨날 연락이 와서 어디 회사에서 연락이 왔다고 말해준다"며 흐뭇함을 드러냈다.
|
한편 장신영은 전남편과의 사이에서 낳은 첫째 아들을 키워오다 2018년 배우 강경준과 재혼해 2019년 둘째 아들을 품에 안았다. 이후 강경준은 지난 2023년 12월 상간남으로 지목돼 5,000만 원의 손해배상청구 소송을 당했다. 강경준 측 법률대리인은 위자료 청구 소송 첫 변론에서 상대방의 청구를 받아들이는 청구인낙으로 소송을 종결했고, 강경준은 사실상 불륜을 인정하며 자숙 중이다. 장신영은 "오직 아이들을 위해 다시 한 가정 안에 살아가려 한다"며 이혼하지 않겠다는 의사를 밝혔다.
이후 복귀한 장신영은 지난해 KBS 2TV '신상출시 편스토랑', MBC 일일드라마 '태양을 삼킨 여자' 등에 출연하며 활발한 활동을 펼쳤다.