혜리 "임신 소식, 벅차오를 줄 알았는데 걱정만"..."나 이모 된다!" 동생 자랑

기사입력 2026-02-06 19:12


혜리 "임신 소식, 벅차오를 줄 알았는데 걱정만"..."나 이모 된다!"…

[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 배우 혜리가 동생의 임신 소식에 대한 소감을 고백했다.

6일 혜리는 "여러분 혜리가 이모가 돼요!!!"라며 친동생의 임신 소식을 전했다.

혜리는 "여러분 제가 이 소식을 듣고 제일 담담했던 사람 중 하나다. 임신 공개에 놀라는 리액션처럼 울고 감동하고 벅차오를 줄 알았는데 놀라지도 않고 '음 그랬구나' '언제 알았어?' '그럴 거 같더라'라 했다"라며 동생에게 미안해 했다.

이어 "이모가 언젠가는 될 줄 알았지만 아직은 실감이 안나서 딱히 큰 기분은 없다"라 털어놓았다.


혜리 "임신 소식, 벅차오를 줄 알았는데 걱정만"..."나 이모 된다!"…

혜리 "임신 소식, 벅차오를 줄 알았는데 걱정만"..."나 이모 된다!"…
혜리는 "제일 먼저 든 생각은 동생이 힘들지 않을까 하는 걱정을 많이 했다. 그리고 얼마나 (아기가) 무겁겠냐. 많이 붓고 너무 힘들 거 같은데 지금은 다행히 증상이 없이 건강하다"라 현상황을 전했다.

그러면서 혜리는 "나 이모 됐다?"라며 발랄하게 인사해 웃음을 자아냈다.

한편 혜리의 동생 이혜림 씨는 혜리의 유튜브 콘텐츠에도 자주 등장하며 이름을 알렸고, 현재 팔로워 11만 명을 보유한 인플루언서로 활동 중이다.

이혜림 씨는 남자친구와 10년간 열애 끝에 지난해 11월 결혼했다. 특히 혜리는 평소 동생과 각별한 사이였던 만큼, 결혼식에서 동생을 끌어안고 눈물을 보이는 등 훈훈한 모습을 보였다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 정남규 스스로 목숨 끊은 사건 해석에 일침..“의미 부여 포기” (읽다)

2.

'소속사 차린' 송은이, 월급 300만원이라더니..아티스트 극찬 받았다 "가장 신뢰 가는 곳"(비보티비)

3.

박은빈에 "우영우 말투 해달라" 요구…키움 이주형 '무례한 댓글'에 싸늘

4.

이정현, 3대째 의사 집안 현실 되나...딸 전공까지 선택 "닥터 될래"

5.

'현빈♥' 손예진, 결혼·출산 후 처음 보는 파격 의상…광고 촬영 현장 공개

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 정남규 스스로 목숨 끊은 사건 해석에 일침..“의미 부여 포기” (읽다)

2.

'소속사 차린' 송은이, 월급 300만원이라더니..아티스트 극찬 받았다 "가장 신뢰 가는 곳"(비보티비)

3.

박은빈에 "우영우 말투 해달라" 요구…키움 이주형 '무례한 댓글'에 싸늘

4.

이정현, 3대째 의사 집안 현실 되나...딸 전공까지 선택 "닥터 될래"

5.

'현빈♥' 손예진, 결혼·출산 후 처음 보는 파격 의상…광고 촬영 현장 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

"태극전사 '밀라노 밥심' 책임질 K-한식 도시락 구성은?" 오늘부터 특급 배송 스타트![밀라노-코르티나2026]

2.

'왜 RYU 아니고 이정후인가' 아니 이걸 안 물어봐요? → "제가 드릴 말씀이 있다" 류지현 감독, 기자회견 마지막에 직접 마이크 잡은 사연

3.

[밀라노 LIVE]첫 올림픽 연기 성공적! 피겨 팀 이벤트 아이스댄스 나선 '7년 콤비' 임해나-권예, 70점대 넘었다...총점 70.55점 '획득'

4.

[포토] 임해나-권예 '밀라노올림픽 단체전 출전'

5.

[포토] 임해나-권예 응원하는 이해인-차준환

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.