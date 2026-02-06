'정시아♥' 백도빈, 살 빼고 얼굴 확 달라졌다..."식단으로 10kg 감량" (정시아아시정)

|
[스포츠조선 김수현기자] 배우 정시아 백도빈 부부가 20년 전 떡볶이 데이트를 다시금 재현했다.
이어 "남편은 술을 잘 못먹는다. 저도 뭐 그렇게 잘 먹지는 않고 그래서 떡볶이 데이트를 많이 했었다. 떡볶이로 막 3차까지도 가고 그랬었다"라고 추억을 회상했다.
메뉴에 있는 닭발에 정시아는 "(20년 전에) 여기 와서 남편이랑 닭발을 시켜서 먹었다. 그래서 '아 닭발 되게 좋아하는 구나' 했는데 자기는 닭발을 너무 싫어한다는 거다. 연애할 때는 먹었다. 저는 남편이 닭발을 좋아하는 사람인 줄 알았다. 지금까지 17년 18년 동안 한 번도 닭발을 입에 안 댔다. 그땐 왜 먹었냐"라 폭로했다.
백도빈은 "정시아가 좋아한다고 해서 먹었다. 참고 먹은 거다"라 했고 "결혼하고는 왜 안먹냐"라 따지는 정시아에 "굳이 꼭 억지로 먹을 필요는 없지 않냐. 내가 본인을 못 먹게 한 건 아니지 않냐"라고 해명했다.
식단으로 몸 관리를 한다는 백도빈은 최근 10kg 이상을 뺐다고. 그는 "큰애가 농구를 시작하면서 편해졌다"라며 2년 사이에 10kg 이상이 쪄 그걸 빼기 위해 다이어트를 했다고 밝혔다.
한편 정시아는 2009년 백윤식 아들 배우 백도빈과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.
