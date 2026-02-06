GD, 제니 영상 '좋아요' 누른 진짜 이유…"손이 커서 실수, 지문 없어질 정도"
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 지드래곤이 블랙핑크 제니의 무대 영상에 '좋아요'를 눌렀다 삭제해 불거진 논란에 대해 직접 입을 열었다.
6일 공개된 유튜브 채널 '집대성' 영상('AI 아님 충격 이수혁x지드래곤 진짜 계심')에서 대성은 지드래곤의 SNS 활동을 언급하며 "형이 권지용으로도 활동하지만 인스타에서 '좋아요 요정'으로 활동하는데 기준이 어떻게 되냐"고 물었다.
이에 함께 출연한 이수혁은 "제 추측건대 중간에 한 번씩 실수한다. 개수로 가는 게 아닐까 싶다. 그냥 다 누르는 거다"라고 농담을 던졌다.
지드래곤은 과거 열애설에 휩싸였던 제니의 무대 영상이 담긴 쇼츠에 '좋아요'를 눌렀다가 취소했던 걸 돌려서 놀렸다.
지드래곤은 "일리 있다. 시작은 그랬다"고 인정하며 "제가 제 홍보를 해야 해서 오피셜한 것들을 올리는데 팬들 중에 금손이 정말 많다. '응원해 줘서 감사합니다'라는 의미로 누른다. '좋아요 눌러줬어' 하면 더 열심히 만드시더라"고 설명했다.
이어 그는 "사실 기준은 없다. 잠깐 짬이 날 때마다 하는데 그 시간 안에 굉장히 빠르게 누른다. 지문이 없어졌다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
대성이 "'좋아요'를 받으면 인증받은 느낌이라고 하더라"고 하자 지드래곤은 "예전으로 따지면 파워 블로거 느낌이다"라고 비유했다.
이에 이수혁은 "안 누른 분들이 섭섭할 수 있으니까 찾아 누르다가 실수한다"고 덧붙였고, 지드래곤은 "실수할 때도 많다. 제가 손이 크다"며 두 손을 펼쳐 보였다.
