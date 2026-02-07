최희, '안면마비' 후 얼굴 반쪽 멈췄다..."눈 안 감겨 테이프 붙이고 자"

기사입력 2026-02-07 06:22


최희, '안면마비' 후 얼굴 반쪽 멈췄다..."눈 안 감겨 테이프 붙이고…

최희, '안면마비' 후 얼굴 반쪽 멈췄다..."눈 안 감겨 테이프 붙이고…

최희, '안면마비' 후 얼굴 반쪽 멈췄다..."눈 안 감겨 테이프 붙이고…

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 최희가 대상포진으로 인한 안면마비 투병 당시의 고통을 털어놨다.

6일 유튜브 채널 최희로그에는 '안면마비가 내게 가져다 준 것'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

최희는 "사실 찍기 싫었던 콘텐츠"라며 힘들었던 기억을 조심스럽게 꺼냈다.

그는 2025년 5월, 출산 후 바쁜 일정과 육아, 스트레스가 겹치면서 몸 상태가 급격히 악화됐다고 밝혔다. 처음에는 단순 감기 증상으로 여겼지만 극심한 어지럼증과 구토가 이어졌고, 응급실을 네 차례 찾은 끝에 귀 안쪽 수포를 통해 대상포진 진단을 받았다.

이후 바이러스가 안면 신경을 공격하면서 얼굴 반쪽이 마비됐다.

최희는 "거울을 봤더니 이미 입이 돌아가 있었다"며 당시를 회상했다.

이어 "눈이 감기지 않았다. 그래서 잘 때 테이프를 붙이고 잤다"고 고백해 충격을 안겼다.

음식을 먹을 때도 어려움이 컸다. 그는 "밥을 먹으면 다 흘렸다. 씹는 것도 힘들었다"며 "미각과 후각도 사라졌고, 전정기관까지 손상돼 혼자 걷기도 힘들었다"고 설명했다.


일주일간 입원 치료를 받았지만 마비는 완전히 돌아오지 않았다. 특히 6개월 뒤에는 입을 움직이면 눈이 감기는 '연합 운동' 후유증까지 겪었다고 밝혔다. 그는 "그때 세상이 무너지는 기분이었다"고 털어놨다.

현재 최희는 재활 치료와 꾸준한 건강 관리로 일상을 유지하고 있다. 그는 "예전처럼 완벽하게 돌아가길 바라기보다는, 불편함을 줄이기 위해 관리하고 있다"며 "비슷한 증상으로 힘든 분들께 희망이 되고 싶다"고 전했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 육아 갈등 끝에 결국 분가..'치매 초기' 母 눈물 "서러워"

2.

"식장 들어갈 때까지 몰라" 하정우, 11세 연하♥ 차정원 서운할 발언..."감당 되겠냐"

3.

김대호, '실내 시가' 뭇매 잊었나...이번엔 술 영상에 여론 재점화

4.

함소원 딸, 부모 싸움에 결국 '이상 증세'...스트레스로 손톱 물어뜯어 '피멍'

5.

야노시호, 딸 사랑이 도쿄 자취방 찾아 나섰다...190억대 집도 임장

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 육아 갈등 끝에 결국 분가..'치매 초기' 母 눈물 "서러워"

2.

"식장 들어갈 때까지 몰라" 하정우, 11세 연하♥ 차정원 서운할 발언..."감당 되겠냐"

3.

김대호, '실내 시가' 뭇매 잊었나...이번엔 술 영상에 여론 재점화

4.

함소원 딸, 부모 싸움에 결국 '이상 증세'...스트레스로 손톱 물어뜯어 '피멍'

5.

야노시호, 딸 사랑이 도쿄 자취방 찾아 나섰다...190억대 집도 임장

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]'연기 이후 연신 기침'→"새벽 2시 기상"...'생애 첫 올림픽' 임해나-권예, 부상 투혼-연습 열정으로 '클린 연기'

2.

올림픽을 덮친 스키점프 '남성 생식기 필러 확대' 스캔들, 화들짝 놀란 WADA '이걸 도핑이라고 봐야 하나'

3.

"태극전사 '밀라노 밥심' 책임질 K-한식 도시락 구성은?" 오늘부터 특급 배송 스타트![밀라노-코르티나2026]

4.

'왜 RYU 아니고 이정후인가' 아니 이걸 안 물어봐요? → "제가 드릴 말씀이 있다" 류지현 감독, 기자회견 마지막에 직접 마이크 잡은 사연

5.

애착인형과 눈물의 이별, "대체자 없다" 대만,일본전 누구? 무거워진 빅게임 피처의 어깨

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.