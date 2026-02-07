서정희, 유방암 투병 후 가슴 절제 수술 "목욕탕 가면 사람들이 궁금해해"
[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 서정희가 가슴 수술 후 쏟아졌던 사람들의 시선에 대한 솔직한 심경을 털어놓는다.
오는 11일 방송되는 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 방송인 서정희가 게스트로 출연한다.
최근 공개된 영상에서 박세리는 게스트로 출연한 서정희에 대해 "센스가 남다른 분", "이영자와 나의 워너비일 수도 있다"고 소개했다.
63세가 믿기지 않는 동안 미모를 자랑하는 서정희는 변함없는 아름다움의 비결을 묻자 "피부과 한 달에 한 번 가고, 사우나를 좋아한다"고 답했다.
이를 들은 이영자는 "대중목욕탕에 아직도 가냐"고 물었고, 서정희는 "가슴 수술하고 나서는 (사람들이) 내 가슴의 현장을 보고 싶어 한다"며 씁쓸한 속내를 전했다.
이영자는 "암이라는 단어가 주는 공포감이 있을 거 같다"며 안타까움을 표했고, 서정희는 "그때 너무 당황스럽고 힘들었다"고 털어놨다. 이어 "남자처럼 (한쪽 가슴이) 아무것도 없으니까 확장기를 꼈다. 견뎌내는 게 너무 아팠다"고 회상했다.
하지만 유방암 투병 중에도 소중한 인연을 만나 큰 힘을 얻었다고 고백했다. 서정희는 "내가 아플 때 사랑하는 사람을 만났다. 그 힘이 너무 컸다"며 애틋한 마음을 드러냈다.
한편 서정희는 2022년 유방암 진단을 받고 유방 전절제 수술을 받았다. 항암 치료를 마친 후에는 전절제했던 가슴을 복원하는 수술도 받았다. 현재는 6세 연하의 건축가 김태현 씨와 열애 중이다.
