28기 상철, '전처 쓰레기 심부름'엔 분노하더니..정숙♥ 위해 퇴근 후 척척

기사입력 2026-02-07 09:23


28기 상철, '전처 쓰레기 심부름'엔 분노하더니..정숙♥ 위해 퇴근 후…

[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 28기 정숙, 상철이 꿀 떨어지는 신혼 일상을 공개했다.

6일 정숙은 자신의 SNS에 영상을 게재했다.

영상 속 정숙은 퇴근하자마자 쓰레기를 버리러 가려는 상철에게 "오빠 쓰레기 버리러 잘 가지?"라며 애교 섞인 말투로 말했다. 이에 상철은 "나 쓰레기 잘 버려. 오자마자 버려"라며 미소를 지었고 정숙은 "누가 쓰레기 안 버린다고 했어"라고 말했다.


28기 상철, '전처 쓰레기 심부름'엔 분노하더니..정숙♥ 위해 퇴근 후…
앞서 상철은 '나는 솔로' 사전 인터뷰에서 전처와 갈등을 언급, "연애할 때는 잘 맞았는데 결혼 후 성격 차이로 부딪혔다. 퇴근하고 왔는데 반갑다는 말없이 쓰레기를 버리고 오라고 하더라. 이런 사소한 것들이 터졌다"라고 밝힌 바 있다.

한편 정숙과 상철은 '나는 솔로' 28기 돌싱특집 출연자로 방송에서는 최종 커플이 되지 않았으나, 방송 후 실제 연인으로 발전해 재혼했다. 정숙은 혼전임신을 했으며 오는 5월 출산한다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 육아 갈등 끝에 결국 분가..'치매 초기' 母 눈물 "서러워"

2.

故 송대관 1주기, 태진아 오열 "형님 곁으로 가겠다"...눈물의 마지막 인사

3.

신봉선, 11kg 빼고 '아이유 닮은 꼴' 급부상...확 달라진 '아이돌 미모'

4.

'오상진♥' 김소영, 둘째 임신 중기인데 1kg도 안 쪘다.."입덧 극심해"

5.

김영희, 딸과 뉴욕행 비즈니스석 탑승…'럭셔리 육아' 클래스가 다르네

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 육아 갈등 끝에 결국 분가..'치매 초기' 母 눈물 "서러워"

2.

故 송대관 1주기, 태진아 오열 "형님 곁으로 가겠다"...눈물의 마지막 인사

3.

신봉선, 11kg 빼고 '아이유 닮은 꼴' 급부상...확 달라진 '아이돌 미모'

4.

'오상진♥' 김소영, 둘째 임신 중기인데 1kg도 안 쪘다.."입덧 극심해"

5.

김영희, 딸과 뉴욕행 비즈니스석 탑승…'럭셔리 육아' 클래스가 다르네

스포츠 많이본뉴스
1.

"비주얼 독립투사!" '韓 기수' 차준환 미친 존재감, 태극기 머리에 두르고 '응원단장' 세리머니 주도

2.

[밀라노 LIVE]'연기 이후 연신 기침'→"새벽 2시 기상"...'생애 첫 올림픽' 임해나-권예, 부상 투혼-연습 열정으로 '클린 연기'

3.

한국 도대체 왜 안 온 거야?…KBO 거절하고 미아 신세라니, ML 잔류 가능한가

4.

애착인형과 눈물의 이별, "대체자 없다" 대만,일본전 누구? 무거워진 빅게임 피처의 어깨

5.

올림픽을 덮친 스키점프 '남성 생식기 필러 확대' 스캔들, 화들짝 놀란 WADA '이걸 도핑이라고 봐야 하나'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.