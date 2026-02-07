28기 상철, '전처 쓰레기 심부름'엔 분노하더니..정숙♥ 위해 퇴근 후 척척
[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 28기 정숙, 상철이 꿀 떨어지는 신혼 일상을 공개했다.
6일 정숙은 자신의 SNS에 영상을 게재했다.
영상 속 정숙은 퇴근하자마자 쓰레기를 버리러 가려는 상철에게 "오빠 쓰레기 버리러 잘 가지?"라며 애교 섞인 말투로 말했다. 이에 상철은 "나 쓰레기 잘 버려. 오자마자 버려"라며 미소를 지었고 정숙은 "누가 쓰레기 안 버린다고 했어"라고 말했다.
앞서 상철은 '나는 솔로' 사전 인터뷰에서 전처와 갈등을 언급, "연애할 때는 잘 맞았는데 결혼 후 성격 차이로 부딪혔다. 퇴근하고 왔는데 반갑다는 말없이 쓰레기를 버리고 오라고 하더라. 이런 사소한 것들이 터졌다"라고 밝힌 바 있다.
한편 정숙과 상철은 '나는 솔로' 28기 돌싱특집 출연자로 방송에서는 최종 커플이 되지 않았으나, 방송 후 실제 연인으로 발전해 재혼했다. 정숙은 혼전임신을 했으며 오는 5월 출산한다.
