이상윤, 알고보니 엄청난 엘리트 집안 "父=건축가, 난 서울대 출신"('전참시')

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이상윤이 "아버지가 건축가시다"면서 아버지가 인테리어한 집을 공개했다.
7일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 배우 이상윤의 일상 모습이 공개됐다.
이날 이상윤은 시원한 한강뷰 하우스를 최초 공개했다. 복도를 따라가면 탁 트인 거실과 주방, 창문 너머 보이는 한강은 덤이었다. 옷방은 단정한 옷들로 가득했고, 옷방 옆 서재에는 엄친아답게 한쪽 벽이 책으로 가득해 눈길을 끌었다. 손때 묻은 '수학의 정석'부터 보기만 해도 어려운 물리학 대학 전공 서적들도 가득했다. 또한 책상 위에는 서울대 총동창 신문이 놓여있었다. 뿐만 아니라 이때까지 출연했던 작품의 대본은 물론 연기 노트와 '원더우먼'으로 받은 최우수 연기상 트로피도 놓여있었다.
전현무는 "집 인테리어는 본인이 다 한 거냐"고 물었고, 이상윤은 "아버지가 건축을 하신다"고 했다. 이어 그는 "그래서 인테리어를 부탁드렸다"면서 '만족스럽냐'는 질문에 "아버지가 좋은 건축가라고 생각했는데 아무래도 연세가 있으시니까 조금 미감 차이가 있었다"라고 솔직하게 털어놨다.
이상윤은 "아마 다음에 인테리어를 하면 이번엔 아버지가 한번 했으니까, 아버지가 해주고 싶어 하셔서 맡겼는데"라며 거절을 돌려 말해 웃음을 안겼다.
이어 이상윤은 아버지 인테리어 중 가장 아쉬웠던 부분에 대해 "조명을 간접 등 많이 하지 않냐. 말씀드렸더니 '그건 효율적이지 않고 천장을 뚫어야 하고 작업을 많이 해야한다'면서 반대하셨다. 나는 '하고 싶다'고 면서 팽팽한 의견 조율 끝에 아빠 뜻대로 하게 됐다"며 "전형적인 인테리어가 아쉽다"면서 아쉬움을 드러냈다.