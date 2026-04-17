'65세' 최화정, '꽉 끼는' 10년 전 옷 입고 눈물…"이게 최선이야"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 최화정이 10년 전 첫 방송 옷을 다시 입었다.

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16일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 '세끼 다 챙겨먹는 65세 최화정이 10년 전 몸매 유지한 비법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 최화정은 홈쇼핑 10주년을 맞아 10년 전 첫 방송 당시 입었던 의상을 다시 입겠다고 밝혔다.

하지만 기대와 달리 현실은 냉정했다. 최화정은 "살을 못 빼서 옷이 너무 꽉 낄 것 같다. 등 PT를 받았는데도 안된다"며 "치마도 너무 타이트해서 사이즈 큰 걸 몰래 사오려고 했는데 없다. 그래서 옷을 늘렸다"고 고백해 웃음을 안겼다.

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그러면서 다이어트 실패 이유도 솔직하게 밝혔다. 그는 "그날 택배 음식 13개를 다 먹고 집에 갔는데, 부엌에 전골이 있더라"며 "너무 맛있어서 결국 밤에 다 먹었다"고 말해 폭소를 유발했다.

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우려와 달리 최화정은 10년 전 옷을 입고 등장했다. 10년 전에 비해 다소 딱 맞는 모습에 민망해 하면서도, 팬들과 집적 마주한 무대에 올라서 눈시울을 붉혔다. 그는 "10년 전에 입었던 옷이다. 제가 오늘 이 옷을 입으려고 열심히 노력은 했는데, 이게 최선이에요"라며 웃었다.

방송 후 뒤풀이 장소로 이동하며 최화정은 연신 배고파 하며 "그 스커트 때문에 커피 한 잔도 못 마셨다"고 소리쳤다.

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한편 최화정은 이날 10주년 기념 행사에서 팬들과 직접 만나 소통하며 감동의 눈물을 보였다. 그는 "이렇게 와주신 분들 덕분에 10년을 이어올 수 있었다"며 감사 인사를 전했다.

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olzllovely@sportschosun.com