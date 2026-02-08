황신혜, 전신마비 남동생 생각에 눈물 "사고 후 만난 올케 존경스러워" ('백반기행')

8일 방송된 TV조선 예능프로그램 '식객 허영만의 백반기행'에서는 배우 황신혜가 출연했다.
황신혜의 남동생은 손이 아닌 발, 입으로 그림을 그리는 구족화가. 황신혜는 "29살 때 교통사고가 나서 목을 다쳤다. 그래서 목 밑으로 신경이 다 없어서 입으로 그림을 그린다"고 밝혔다.
황신혜의 남동생이자 구족화가 황정언은 절망 속에서도 희망을 잃지 않고 신체의 한계를 극복해 작품 활동을 이어가고 있다. 황신혜는 "정말 대단하고 정말 자랑스러운 동생이다. 이 얘기가 나오면 이제는 힘들지도 않고 정말 자랑하듯이 얘기한다"며 남동생의 그림을 자랑했다. 동생의 그림을 본 허영만은 "난 무슨 그림 그리고 있었는지 정말 미안해죽겠다"고 겸손해졌다.
황신혜는 "남동생은 결혼했다. 이게 아주 중요한 얘기인데 사고 난 다음에 아내를 만났다. 올케를 보면서 너무 많이 배우고 반성한다 올케 때문에 지금까지 그림을 그릴 수 있는 거다. 정말 존경스럽다. 제 올케보고 인간이 저렇게 할 수가 있을까? 우리 집에 천사가 내려왔다 생각한다. 살면서도 그런 사람은 거의 못 봤다"고 밝혔다. 허영만은 "올케, 동생한테 영상편지 보내봐라"라고 제안했지만 황신혜는 "안 된다. 하면 눈물 난다"며 울컥했다.
허영만은 "세상엔 악한 사람만 있는 게 아니고 천사도 있는 거 같다"고 말했고 감정을 추스른 황신혜는 "그래서 올케한테 '너 날개 어디 있니?'라고 한다"고 밝혔다.
황신혜의 딸은 배우 이진이. 황신혜는 "이번에 '김부장 이야기' 보셨냐"며 딸 이진이의 최근 활동을 언급했다. 이진이는 엄마의 명성에서 벗어나 오디션만 100번 넘게 봤다고. 엄마이자 연기 선배인 황신혜는 "저는 딸이라서 남들 눈에 안 보이는 것도 저는 다 보인다"며 딸의 연기를 냉철하게 보고 지적한다고 밝혔다. 황신혜는 "누구보다 더 정확하게 지적하고 좋은 건 아낌없이 칭찬한다"고 밝혔다.